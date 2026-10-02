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02 oct 2026 Actualizado 19:21

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¿Qué implica para los colombianos mantener precios de la gasolina? Experto explicó

El presidente de Somos Uno explicó por qué en algunas estaciones de gasolina se reflejó el aumento del combustible a pesar de la orden del presidente De la Espriella.

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David Jiménez Mejía, presidente de Somos Uno, alianza de las estaciones de gasolina y Fendipetróleo, estuvo en 6AM W para analizar la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de mantener el precio de la gasolina en octubre igual al de septiembre de 2026.

“El incremento era de $46 únicamente para la gasolina corriente, el diésel no había presentado variación para el 1 de octubre. El origen técnico de ese aumento era la actualización del precio teniendo en cuenta el aumento en los costos para productores de etanol”, dijo.

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“El presidente pidió revertir la medida, eso quiere decir que regirá el mismo precio por galón de gasolina corriente”, añadió.

Explicó a los conductores en Colombia que las estaciones de gasolina no se pueden quedar con los aumentos. Sin embargo, mencionó que en algunas ‘bombas’ de abastecimiento el precio sí se puedo haber aumentado, pues el incremento el 1 de octubre, previo a la determinación del presidente, era legal.

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“El 1 de octubre el aumento estaba vigente por resolución del MinMinas como el MinHacienda. La estación de servicio que haya ajustado ese precio, lo hizo al momento de comprar el combustible a mayor valor. Entonces, esos $46 durante esas horas se materializó en esas estaciones que así lo compraron”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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