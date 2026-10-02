¿Qué implica para los colombianos mantener precios de la gasolina? Experto explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

David Jiménez Mejía, presidente de Somos Uno, alianza de las estaciones de gasolina y Fendipetróleo, estuvo en 6AM W para analizar la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de mantener el precio de la gasolina en octubre igual al de septiembre de 2026.

“El incremento era de $46 únicamente para la gasolina corriente, el diésel no había presentado variación para el 1 de octubre. El origen técnico de ese aumento era la actualización del precio teniendo en cuenta el aumento en los costos para productores de etanol”, dijo.

Lea más: Lumina, de Cine Colombia, ganó premio a mejor arquitectura interior en Bienal Colombiana

“El presidente pidió revertir la medida, eso quiere decir que regirá el mismo precio por galón de gasolina corriente”, añadió.

Explicó a los conductores en Colombia que las estaciones de gasolina no se pueden quedar con los aumentos. Sin embargo, mencionó que en algunas ‘bombas’ de abastecimiento el precio sí se puedo haber aumentado, pues el incremento el 1 de octubre, previo a la determinación del presidente, era legal.

Más información: ‘No lo vamos a tolerar’: gobernadora de San Andrés sobre corrupción y crisis de salud en la isla

“El 1 de octubre el aumento estaba vigente por resolución del MinMinas como el MinHacienda. La estación de servicio que haya ajustado ese precio, lo hizo al momento de comprar el combustible a mayor valor. Entonces, esos $46 durante esas horas se materializó en esas estaciones que así lo compraron”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:40 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: