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“La intervención de EE. UU. no es ninguna novedad en Brasil”: Dirigente del PT sobre elecciones

6AM W de Caracol Radio conversó con la dirigente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula da Silva, Mônica Valente, para conocer la perspectiva de los sectores de izquierda de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 4 de octubre en Brasil.

Valente, quien también es secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo, se refirió, entre otros temas, a la intervención de Estados Unidos en la política interna brasileña, además del impacto de las últimas decisiones del actual presidente.

¿Hay intervención de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Brasil?

De acuerdo con Mônica Valente, “la intervención por parte de Estados Unidos no es ninguna novedad en Brasil” y, recientemente, dichas acciones se han evidenciado a través de la política exterior del presidente Donald Trump, no solo en Brasil, sino en el resto de Latinoamérica.

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“En el último período, hemos sido testigos de una intromisión por parte del gobierno de Trump en todas las elecciones. Por ejemplo, en Honduras, en las elecciones colombianas, ecuatorianas, peruanas y bolivianas. No es ninguna novedad, desde el punto de vista del análisis político, que se produzca este intento de intromisión extranjera en nuestro proceso electoral”, advirtió la dirigente.

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