Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios: perfil, trayectoria y títulos del nuevo fichaje ‘Embajador’

En la tarde de este jueves, 10 de septiembre, Millonarios anunció su último fichaje para la temporada 2026 - II: se trata del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, con pasado en equipos como la Juventus y el Inter de Milán.

“Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!“, escribió Millonarios en su cuenta de X.

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Trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado debutó en el 2008 en el FPC con el Independiente Medellín, en donde jugó hasta el 2009.

Posteriormente, emprendió su trayectoria en el ‘calcio’ italiano, en donde desempeñó, hasta el momento, la mayor parte de toda su carrera.

El colombiano pisó tierras italianas cuando se unió al Udinese en 2009, luego pasó al Lecce en el 2011 y la Fiorentina en 2012.

Posteriormente, Juan Guillermo Cuadrado cruzó fronteras y para la temporada 2014/2015 firmó con uno de los cuadros más grandes de Inglaterra, el Chelsea.

Tras su paso por Inglaterra, el oriundo de Necoclí regresó al fútbol de Italia en donde se unió a uno de los más laureados de ese país: la Juventus, en donde, entre otras cosas, ganó la mayoría de títulos de su trayectoria.

En la ‘Juve’ estuvo hasta el 2023, cuando salió al acérrimo rival de la ‘Vecchia Signora’, el Inter de Milán; allí estuvo solo una temporada.

Luego se fue al Atalanta y, posteriormente al Pisa, hasta que este 2026 firmó con Millonarios en su regreso a Colombia tras 17 años.

Los títulos de Juan Guillermo Cuadrado en toda su carrera

Juan Guillermo Cuadrado cuenta en su palmarés con un total de 13 títulos , la mayoría conseguidos en Italia.

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Ganó 6 ligas de Italia: cinco con la Juventus y una con el Inter.

Ganó 4 Copas de Italia con la Juventus

Ganó una supercopa de Italia con la Juventus

Ganó una Premier League con el Chelsea.

Y ganó una Copa de la Liga de Inglaterra con el Chelsea.

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