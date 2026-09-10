Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios: así lo anunció el club

Juan Guillermo Cuadrado será jugador de Millonarios. En La Luciérnaga de Caracol Radio, Gabriel de las Casas adelantó que el antioqueño ya tenía cerrada su vinculación al conjunto embajador.

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“Sobre las 4:50 de la tarde se realizó la firma del contrato que deja a Juan Guillermo Cuadrado para jugar en el cuadro azul en esta temporada”, dijo el director de La Luciérnaga.

Así anunció Millonarios a Cuadrado

Luego del adelanto de Caracol Radio, la institución hizo oficial la vinculación del jugador de 38 años, exaltando su trayectoria en el fútbol europeo. “Después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de Azul”, mencionaron sobre el antioqueño, que firmó hasta junio de 2027.

“Millonarios FC anuncia la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien se suma al equipo Embajador para continuar una carrera construida durante casi 20 años en la élite del fútbol internacional”, se lee en el comunicado.

La trayectoria de Juan Cuadrado

El oriundo de Necoclí, Antioquia, inició el fútbol profesional en Independiente Medellín en 2008 y estuvo hasta 2009. Su gran rendimiento llamó la atención de clubes de Europa y fue el Udinese de Italia el que decidió ficharlo para luego cederlo al Lecce.

En 2012 pasó a la Fiorentina también en calidad de préstamo y un año después el club violeta se hizo con sus servicios por 20 millones de euros. Tres años después es vendido al Chelsea por 31 millones de euros y a los seis meses se fue a préstamo a la Juventus por una temporada, sin opción de compra. Sin embargo, tras sus buenas presentaciones, en agosto de 2016 el cuadro italianó firmó una nueva cesión por tres años.

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En julio de 2017 Juventus se hizo con el pase de Cuadrado a cambio de 20 millones. En total jugó 314 partidos con la Vecchia Signora, marcó 26 goles y dio 59 asistencias, ganando 11 títulos entre Serie A, Copa de Italia y Supercopa de Italia.

En 2023, Cuadrado terminó contrato y firmó como agente libre por Inter de Milán, en el que estuvo una temporada y jugó apenas 12 partidos, aunque logró el título de la Serie A. Un año más tarde se fue al Atalanta, disputó 32 partidos, y el último año estuvo vinculado con el Pisa, en el que jugó 21 encuentros y tuvo una lesión que le impidió tener más actuaciones.

Cuadrado terminó un ciclo en Europa de 17 años ininterrumpidos, siendo el colombiano con más temporadas en el Viejo Continente y logrando 13 títulos. Ahora llega a Millonarios para ser dirigido por Alberto Gamero y ante la lesión de Jhomier Guerrero, quien fichó por el club desde Junior como lateral derecho, pero sufrió una grave lesión de peroné.