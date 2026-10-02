Lumina, de Cine Colombia, ganó premio a mejor arquitectura interior en Bienal Colombiana

Lumina, el proyecto de Cine Colombia ubicado en Hacienda Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, recibió el premio a mejor arquitectura interior en la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura, reconocimiento que destaca una propuesta que integra cine, gastronomía, cultura y arquitectura en un mismo espacio.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el presidente de Cine Colombia, Munir Falah, explicó cómo nació el proyecto y el cambio de visión que tuvo durante la pandemia.

Según Falah, Lumina comenzó como un proyecto pensado principalmente para construir nuevas salas de cine, pero la pandemia llevó a la compañía a replantear la idea y convertirla en un espacio mucho más amplio.

“Inicialmente era simplemente unas salas de cine, y la pandemia se aprovechó para cambiar un poquito la visión”, explicó Falah.

El objetivo, agregó, era ofrecer a los bogotanos una experiencia diferente a la tradicional de Cine Colombia y crear un distrito cultural y gastronómico.

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