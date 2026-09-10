Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 10 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 10 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos productos, trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este inicio de semana se ubicará en 827,73 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 9 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 963,21 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 123,40 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,07 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9,72 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 858,93 // Venta: 858,42

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 818,11 // Venta: 842,18

Banco Mercantil:

Compra: 821,00 // Venta: 857,37

N58 Banco Digital:

Compra: 817,24 // Venta: 817,49

BBVA Provincial:

Compra: 820,28 // Venta: 899,65

Otras instituciones:

Compra: 888,75 // Venta: 907,96

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 105,23 dólares, lo que representa un incremento del 3,97% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 105,84 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 100,21 dólares.

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SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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