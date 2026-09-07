Link para verificar si tiene documento de permiso para venezolanos en Colombia 2026 PPT sin reclamar

Migración Colombia emitió una alerta a los ciudadanos venezolanos que aún no han retirado su Permiso por Protección Temporal (PPT). De acuerdo con la entidad, son más de 150.000 documentos de identificación y regularización migratoria que están listos para ser reclamados.

La autoridad migratoria instó a los ciudadanos venezolanos a reclamar los documentos pendientes en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) distribuidos en todo el país antes de que culmine el plazo.

Estos permisos fueron expedidos de manera progresiva a partir del 2021 como parte de las medidas contempladas en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia.

Plazo para reclamar el PPT

Frente a este panorama, Migración Colombia explicó que los ciudadanos venezolanos que tengan trámites en curso contarán con un plazo máximo de 60 días para verificar si su documento se encuentra en la lista de pendientes de entrega.

Una vez vencido el periodo de 60 días, todos los permisos que no hayan sido reclamados serán destruidos. Adicionalmente, el proceso administrativo de regularización vinculado a cada uno de estos documentos será declarado como desistido.

¿Qué beneficios otorga el PPT?

Como se mencionó anteriormente, el PPT es un documento que regula la situación de los migrantes venezolanos que cumplen con los requisitos del Estatuto Temporal de Protección.

Permanencia legal: Autoriza a los ciudadanos venezolanos a residir legalmente en Colombia por un periodo de hasta 10 años.

Autoriza a los ciudadanos venezolanos a residir legalmente en Colombia por un periodo de hasta 10 años. Acceso a derechos fundamentales: Facilita la afiliación al sistema de salud (EPS), la matrícula en el sistema educativo nacional y la incorporación al mercado laboral formal.

Facilita la afiliación al sistema de salud (EPS), la matrícula en el sistema educativo nacional y la incorporación al mercado laboral formal. Inclusión civil y financiera: Permite la apertura de cuentas bancarias, la adquisición de diversos productos financieros y la libre movilidad para viajar dentro del territorio colombiano.

Requisitos y documentación del PPT

Ser ciudadano(a) venezolano(a) y cumplir con las condiciones del Estatuto Temporal de Protección.

Formulario Único de Trámites (FUT) debidamente diligenciado.

Documentos de identificación según el caso (cédula venezolana, pasaporte, permiso especial de permanencia o acta de nacimiento).

Para prerregistro en RUMV: ser niño, niña o adolescente vinculado(a) al sistema educativo o a programas del ICBF.

LINK para verificar si tiene documento de permiso

Para verificar o confirmar la validez de un certificado, se deberá contar con un código de verificación. Estos son los pasos que deberá seguir:

Ingrese al enlace oficial de Migración Colombia.

Digite su número de RUMV (Registro Único de Migrantes Venezolanos) o número de PPT/PEP Tutor en el campo de búsqueda.

Haga clic en el botón Buscar para ver si el documento ya se encuentra disponible en un Centro Facilitador de Servicios Migratorios (CFSM) o Punto

https://apps.migracioncolombia.gov.co/consultaCedulas/public/consultarCertificadoEstadoPPT.jsf

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