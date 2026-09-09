¿A quiénes les subirá el recibo de la luz? ABC de la nueva resolución CREG 101 120 de 2026. Getty Images

Mediante la Resolución 101 120 de 2026, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estableció un programa transitorio en el que estableció una serie de incentivos y sobrecargos para promover el ahorro y el uso adecuado de la energía en Colombia.

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Esta medida parte de definir metas individuales de consumo para los usuarios del país, con el propósito de contribuir al sostenimiento del sistema eléctrico en momentos en los que se prevén escenarios de incertidumbre y escasez de recursos hídricos.

¿Por qué decidió la CREG tomar medidas para el ahorro de energía?

La decisión de crear un programa de ahorro en el servicio de energía en el país por parte de la CREG corresponde a las altas posibilidades de que la llegada del fenómeno de El Niño produzca sequías más severas que afecten la generación eléctrica en el país.

De acuerdo con las autoridades ambientales, como el IDEAM, existe una posibilidad de hasta el 97 % de que los efectos de El Niño persistan hasta inicios de 2027. Por otra parte, la misma entidad estima en un 81 % la probabilidad de que el fenómeno se perciba con una intensidad particularmente fuerte a finales de 2026.

¿Quiénes deben pagar más en el recibo de la luz por el fenómeno de El Niño?

El programa de ahorro de energía establecido por la CREG entró en funcionamiento el primero de septiembre de 2026 y tiene una vigencia de seis meses, los cuales pueden ser prorrogables si persisten las condiciones climáticas adversas.

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La participación de los hogares es automática, no requiere inscripción y aplica para todos los usuarios regulados de servicio público de energía eléctrica, residencial, comercial e industrial, cuya facturación no sea superior a la bimestral.

El sistema establecerá una meta de consumo para cada usuario, la cual se define tomando el consumo histórico de los últimos 12 meses antes de ser publicada la resolución. De esta manera, durante la vigencia del programa, pagarán más en su factura quienes superen el 110% de la meta en el consumo mensual de energía.

En ese mismo periodo, quienes se encuentren entre el 90 y el 110 % de la meta no tendrán recargo adicional, pero tampoco recibirán beneficios en el pago.

¿Cuánto será el cobro adicional para quienes superen la meta de consumo de energía en Colombia?

El cobro adicional para quienes superen el 110% de la meta de consumo se aplica únicamente sobre el excedente a este límite, de acuerdo con el estrato y el tipo de usuario:

Residencial (estratos 1, 2 y 3): 30% adicional frente al excedente.

30% adicional frente al excedente. Residencial (estratos 4, 5 y 6): 50 %

50 % Comercial e industrial regulado: 70 %

¿Quiénes recibirán incentivos por el ahorro en la factura de energía?

Por otra parte, quienes estén por debajo del 90 % de la meta recibirán un incentivo adicional, el cual dependerá de la distribución del recaudo logrado frente a los excesos durante la aplicación de esta medida.

Es decir, únicamente transcurridos los seis meses del programa se conocerá de cuánto es el incentivo que podrán recibir las personas por tener un ahorro ejemplar.

¿Quiénes están excluidos del programa de incentivos al ahorro de energía de la CREG?

Mediante la Resolución 101 126 de 2026, la CREG determinó que habrá una exclusión territorial para las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, las cuales no estarán sujetas a cobros adicionales ni incentivos, durante los primeros seis meses de vigencia del programa de ahorro.

Además de estas, la Resolución 101 120 incluye también exclusiones ya previstas, como medidores prepago, servicios suspendidos, hospitales, colegios, órganos de emergencias y usuarios con equipos médicos vitales.

Adicionalmente, la entidad determinó que el primer ciclo de lectura de cada usuario posterior o igual a la fecha de inicio del programa será de carácter pedagógico y cualquier cobro adicional percibido tendrá únicamente fines informativos.

A partir del siguiente ciclo de lectura comenzarán a aplicarse los cobros adicionales a los que haya lugar. Cabe anotar que el consumo ahorrado a favor en este primer ciclo sí se computará en el historial del usuario.