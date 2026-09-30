Clara Lucía Goenaga asume la dirección de Colombia Compra Eficiente

El presidente, Abelardo de la Espriella, designó a la abogada Clara Lucía Goenaga Guarnizo como nueva directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de orientar y fortalecer el sistema de contratación estatal en el país.

Con este nombramiento, el Gobierno busca consolidar una entidad más sólida y eficiente en su papel como ente rector de la contratación pública, en línea con los objetivos de la denominada “Patria Milagro”. La nueva directora asumió el cargo con el compromiso de fortalecer la transparencia y garantizar una mayor pluralidad en los procesos de compras públicas.

“En sintonía con lo dispuesto por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella en materia de contratación pública, en esta etapa Colombia Compra Eficiente promoverá la transparencia y el principio de pluralidad en las compras públicas; el propósito del Gobierno Nacional es que la contratación no sea privilegio de unos pocos”, afirmó Goenaga.

Entre las principales metas de la nueva administración figura la modernización del ecosistema SECOP mediante la incorporación de tecnologías emergentes 4.0, así como el fortalecimiento de los mecanismos de interoperabilidad y de gestión estratégica de datos. El objetivo es mejorar la integración y trazabilidad de la información relacionada con la contratación estatal, además de implementar alertas tempranas y mecanismos de control que permitan identificar riesgos de corrupción.

La hoja de ruta también contempla una revisión del marco normativo que regula la contratación pública, con el propósito de simplificar los procesos, facilitar la adopción de nuevas tecnologías y consolidar un modelo descentralizado, eficiente y transparente de compras públicas en las regiones.

Otro de los ejes estratégicos de la nueva etapa en Colombia Compra Eficiente será el fortalecimiento del tejido empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), dentro de la estrategia gubernamental denominada “Economía Milagro”. Para ello se promoverá la reducción de barreras de acceso al sistema de compras públicas, el aumento de la competencia y el acompañamiento técnico a los empresarios.