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09 sep 2026 Actualizado 23:05

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Internacional

Guerra en Oriente Medio empuja precio del petróleo sobre los 100 dólares nuevamente

Una vez más el valor del barril de petróleo de referencia Brent superó la barrera de los 100 dólares en medio de los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

LWS108. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2025.- Fotografía de archivo del 07 de abril de 2020 de una bomba petrolífera operando en un campo de petróleo cerca de Midland, Texas (Estados Unidos). EFE/EPA/Larry W. Smith ARCHIVO

LWS108. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2025.- Fotografía de archivo del 07 de abril de 2020 de una bomba petrolífera operando en un campo de petróleo cerca de Midland, Texas (Estados Unidos). EFE/EPA/Larry W. Smith ARCHIVO / LARRY W. SMITH (EFE)

LWS108. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2025.- Fotografía de archivo del 07 de abril de 2020 de una bomba petrolífera operando en un campo de petróleo cerca de Midland, Texas (Estados Unidos). EFE/EPA/Larry W. Smith ARCHIVO
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Los ataques de Irán y Estados Unidos en Oriente Medio han disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, un umbral psicológico que no se superaba desde julio y que augura nuevos sobrecostos.

El precio de barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subió un 3,4% hasta 101,21 dólares.

Le interesa: Organización Marítima Internacional alerta de riesgo alimentario por tensiones en estrecho de Ormuz

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en octubre, subió casi lo mismo, un 3,25%, hasta 96,05 dólares.

“La reciente alza en los precios del crudo refleja la intensificación de las tensiones en Oriente Medio”, dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

“El mercado parece creer que una resolución del conflicto se pospone y que la navegación seguirá restringida por el estrecho de Ormuz, extendiendo aún más la perturbación en el suministro”, agregó.

Ataques en territorio

Teherán aseguró haber atacado unos diez barcos el miércoles cuando intentaban cruzar el estrecho, en respuesta a la agresión de Estados Unidos el día anterior contra petroleros iraníes.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, también dijo que atacó a una base aérea jordana utilizada por fuerzas estadounidenses.

En Estados Unidos, el galón de diésel ha roto un récord tras otro. El miércoles, su costo en promedio era de 5,94 dólares frente a los 3,70 dólares a finales de febrero, según la Asociación Automovilística de Estados Unidos.

Lea también: Acuerdo petrolero a 25 años podría generar más de USD 200.000 millones al fisco venezolano: experto

Natasha Kaneva, analista del banco estadounidense JPMorgan, señaló que países fuera del Medio Oriente están aumentando su producción, en particular, Brasil, Venezuela, Canadá, Estados Unidos y Guyana.

Sin embargo, para Lipow no será suficiente para compensar los volúmenes perdidos en el Golfo.

Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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