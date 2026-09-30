Vicepresidente Restrepo busca acelerar proyectos de energía para darle impulso a la inversión

En el congreso de ACOPI, que se realiza en Bogotá, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el Gobierno nacional acelerará los proyectos energéticos, facilitará la inversión y reducirá las trabas que enfrentan las empresas.

Dijo que Colombia necesita un Estado más eficiente y con menos trámites para que las empresas puedan crecer. También puso sobre la mesa cuatro elementos que, según explicó, son fundamentales para ese propósito: energía, talento, inversión y financiación.

En materia energética, Restrepo pidió destrabar proyectos de generación y agilizar los procesos de licenciamiento ambiental. Su argumento es que una mayor oferta de energía permitiría generar mejores condiciones para la inversión y para el crecimiento del sector productivo.

También planteó que Colombia debe aprovechar sus recursos minerales para avanzar en la transición energética. Entre los minerales que mencionó están el cobre, el litio, el níquel y las tierras raras, considerados estratégicos para diferentes tecnologías.

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Por su parte, la presidenta nacional de ACOPI, María Elena Ospina, destacó el peso que tienen las mipymes en la economía colombiana.

Según Ospina, estas empresas representan cerca del 99,5 % del tejido empresarial del país. Por eso, sostuvo que hablar de mipymes es hablar también de empleo, desarrollo regional, productividad y oportunidades para millones de colombianos.

“Si las mipymes crecen, Colombia crece”, afirmó la dirigente gremial, quien además pidió una regulación más sencilla y acorde con la realidad de los pequeños negocios.

Ospina también puso el foco en la transformación tecnológica. Señaló que herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y los datos no deberían estar reservadas para las grandes compañías, sino llegar también a negocios familiares, comercios, talleres y empresas de las regiones.