Aerocivil anunció que El Dorado entra en fase de ejecución para aumentar su capacidad

Arnaud Penent D’Izarn, director de la Aeronáutica Civil, aseguró en el evento “El Dorado Max: la gran apuesta país” de Caracol Radio que el Aeropuerto Internacional El Dorado debe pasar de los estudios a la ejecución de medidas concretas que permitan aumentar su eficiencia y capacidad operacional.

En ese sentido, y a un mes de estar en el cargo, el funcionario reveló en diálogo con Diana Calderón que el proceso para implementar aproximaciones simultáneas, una de las medidas identificadas para aumentar la capacidad operacional, ya está en marcha.

Según Penent, este plan contempla cuatro fases y actualmente se encuentra en desarrollo la primera.

“Lo de las aproximaciones simultáneas ya está en este momento, ya se hizo el estudio. Son cuatro fases. Ya estamos en la fase uno. Comenzó en la cero”, dijo en Caracol Radio.

Nivel 3 de congestión: Colombia no es un caso aislado

Penent D’Izarn se refirió a las recomendaciones entregadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y explicó que la clasificación de El Dorado como aeropuerto de nivel 3 de congestión no significa que Colombia sea una excepción.

“No somos el único país. Estamos hablando de aeropuertos que son muy congestionados, como Charles de Gaulle en París o el de Nueva York”, dijo el director.

Según explicó, esta condición está relacionada con el alto nivel de congestión de estos aeropuertos y con las limitaciones que enfrentan para seguir ampliando su infraestructura.

La prioridad: eficiencia, no solo infraestructura

Ante las restricciones de expansión, el director de Aerocivil aseguró que la prioridad inmediata debe ser mejorar la eficiencia del aeropuerto, con medidas que, aunque son relativamente pequeñas, pueden generar mejoras importantes en la capacidad operacional.

Penent explicó que aumentar el número de aterrizajes por hora no sirve de manera aislada si el aeropuerto no tiene capacidad suficiente en tierra.

“¿Yo qué saco aterrizando 90 aviones por hora si no tengo la capacidad en tierra de puentes de abordaje, si no tengo el soporte, las plantas, muchas cosas?”, indicó el director.

El jefe de la autoridad aeronáutica también mencionó la necesidad de contar con suficientes controladores aéreos para acompañar el crecimiento de las operaciones.

Paula Bernal (IATA): “Necesitamos un Dorado que hoy funcione bien”

La gerente de IATA, el gremio de las aerolíneas, Paula Bernal, centró su intervención en los slots, que son los turnos de despegue y aterrizaje, como uno de los temas clave para El Dorado.

“¿Por qué hay slots en Bogotá? Porque El Dorado es nivel 3 de congestión, 3 de 3: el mayor nivel posible según los estándares internacionales”, indicó en Caracol Radio.

Bernal explicó que la congestión de un aeropuerto no se mide solo por su demanda, sino por la relación entre esa demanda y su infraestructura disponible.

En ese sentido,antes de pensar en el proyecto de expansión, Bernal insistió en que el país necesita “un Dorado que hoy funcione bien” y señaló tres elementos prioritarios para mejorar su funcionamiento actual.

1. Monitoreo de slots. Aplicar seguimiento para optimizar el uso de los turnos existentes.

2. Ampliación de capacidad. El aeropuerto necesita crecer, independientemente de si esa capacidad adicional depende o no del nuevo proyecto de expansión. Bernal recordó que un estudio de IATA de 2023 dejó 23 recomendaciones, de las cuales 18 siguen pendientes de aplicar —entre ellas, las aproximaciones paralelas independientes, que permitirían aterrizar dos aviones al mismo tiempo usando ambas pistas simultáneamente. Esto exige un rediseño del espacio aéreo: “No es tan fácil como se oye, pero no es imposible”.

3. Calidad del servicio. Para Bernal, el crecimiento en capacidad no puede ir separado del servicio al usuario: “No podemos solo tener más aviones aterrizando o despegando, con los usuarios padeciendo un mal servicio”.

Escuche EN VIVVO Caracol Radio: