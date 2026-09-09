Ministro de Hacienda pide tramitar un proyecto de ley urgente para conseguir $1.2 billones

En medio del debate de control político sobre el sector de energético en la Comisión Quinta del Senado, al cual estaban citados los ministros de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hubo una serie de anuncios importantes sobre cómo se destinará el Presupuesto General de la Nación para afrontar la crisis energética por el Fenómeno de El Niño.

En su intervención, el ministro Gómez Martínez pidió al Congreso el trámite de una ley de carácter urgente para conseguir 1.2 billones de pesos.

Los recursos, según el funcionario, tendrían el objetivo de financiar las medidas de liquidez ocasionadas por la época seca que está atravesando el país. También se buscaría tratar de saldar viejas deudas urgentes del sistema.

Posible apagón en Bogotá

El ministro Miguel Gómez Martínez también habló de la posibilidad de que haya un apagón en Bogotá como consecuencia de la falta de una línea de transmisión energética que viene desde la costa hasta la capital colombiana.

Esto, según el ministro, como consecuencia de las consultas previas.

“Hay una línea de transmisión que tiene que venir de la costa hacia acá, que no ha podido pasar. Esa línea de transmisión son mil kilómetros, tiene mil consultas”, dijo el ministro.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: