Experta apoya el igualar edad de pensión de mujeres y hombres: “Cotizar más años es un buen negocio”

Cristina Fernández, profesora adjunta de la Universidad del Rosario e investigadora económica, analizó en 6AM W la propuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia de aumentar la edad de pensión de las mujeres e igualarla con la de los hombres, es decir, a los 62 años.

Lea aquí: Debate: ¿Qué tan viable es comprar la cartera de las EPS para pagar deudas de la salud?

“La edad de pensión en Colombia es muy baja. ¿Por qué es grave? Porque la probabilidad de alcanzar las semanas mínimas de cotización es mucho menor y por eso solo el 12% recibe su pensión”, indicó.

De esta manera, se mostró de acuerdo con que la edad de pensión de las mujeres se iguale a la de los hombres.

Le puede interesar: ¿Se debe aumentar la edad de pensión para las mujeres? Senadores debaten

“Falta pedagogía. Cotizar durante más años es un buen negocios, sobre todo para los trabajadores asalariados”, indicó.

Desventajas pensionales de las mujeres

Fernández dijo que otra de las desventajas de la edad de pensión baja en las mujeres es que, quienes logran alcanzar las semanas mínimas, reciben menos ingresos.

En contexto: Aumentar edad de pensión de mujeres requiere primero política de salud: doctora Isabel Jauregui

“Las mujeres se jubilan en promedio con 2.4 millones de pesos y los hombres con 2.9 millones de pesos. No hemos entendido que ahorrar en el sistema de pensiones durante más tiempo es un buen negocio, pero lo más grave es que nos sacan del mercado laboral antes”, dijo.

La docente explicó lo que se denomina como la “estabilidad prepensional”: a falta de tres años para la pensión, a los trabajadores no los pueden despedir. Y es que ese es otro de los puntos que perjudica a las mujeres, pues prefieren sacarlas a los 54 años, justo antes de que entren en esa etapa.

Escuche la entrevista completa aquí: