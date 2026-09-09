Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 9 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Aunque, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por tal motivo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 9 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos productos, trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar hoy en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 8 de septiembre se ubicará en 820,10 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 8 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 954,02 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 122,22 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16,92 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9,55 bolívares (VES).

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Dólar en Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 815,71 // Venta: 814,74

N58 Banco Digital:

Compra: 813,94 // Venta: 814,12

R4:

Compra: 944,41 // Venta: 913,02

BanCaribe:

Compra: 937,54 // Venta: 955,00

Banco Sofitasa:

Compra: 811,58 // Venta: 818,37

Otras instituciones:

Compra: 850,97 // Venta: 881,13

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 100,97 dólares, lo que representa un incremento del 3,01% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 101,04 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 98,82 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. No obstante, la plataforma permite realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento:

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para obtener el certificado, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/

o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/ Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

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