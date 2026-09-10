MinCiencias destraba recursos de ciencia que estaban represados en las regiones

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado por la ministra Claudia Benavides Salazar, logró un acuerdo unánime con el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), conformado por gobernadores y universidades para acelerar la entrega de recursos destinados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las regiones del país.

OCAD CTel evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

Para llegar a este acuerdo, el Ministerio adelantó jornadas de trabajo técnico con los departamentos y las universidades, con el objetivo de establecer una ruta común que permita agilizar los trámites y poner en movimiento los recursos que permanecían represados.

“Durante los encuentros se logró una alineación estratégica y unánime frente a la necesidad prioritaria de destrabar los recursos de la Asignación CTel del SGR destinados a la investigación y la innovación, que se encuentran represados en distintas convocatorias” Explicó MinCiencias.

Estos recursos hacen parte del Sistema General de Regalías, una bolsa de dinero que recibe el Estado por la explotación de recursos naturales y que, entre otros fines, financia proyectos de desarrollo científico y tecnológico en las regiones.

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La decisión pasa por el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, el órgano encargado de evaluar, priorizar, viabilizar y aprobar los proyectos que pueden recibir estos recursos.

Este organismo reúne a representantes del Gobierno nacional, los departamentos y las universidades. Para aprobar un proyecto se necesita el respaldo de al menos dos de estos tres grupos, por lo que el acuerdo entre las partes resulta clave para agilizar las decisiones.

La nueva hoja de ruta establece cuatro criterios para ordenar el proceso: que cada trámite pueda ser trazable, es decir, que se pueda seguir su avance paso a paso; transparente, con reglas claras para los participantes; técnico, con criterios de calidad científica y académica; y verificable, mediante indicadores que permitan medir los resultados.

La ministra Claudia Benavides Salazar aseguró que el propósito es que estos recursos no se queden únicamente en trámites administrativos, sino que se conviertan en proyectos y soluciones para las comunidades.

“Los recursos de ciencia, tecnología e innovación deben traducirse en proyectos, capacidades y soluciones concretas para las regiones… Nuestro propósito es que la ciencia llegue a las regiones y contribuya efectivamente al desarrollo del país”.

Con este acuerdo, el Gobierno, las entidades territoriales y las universidades buscan reactivar los proyectos pendientes y acelerar la llegada de recursos de regalías destinados a fortalecer la investigación, la innovación y las capacidades científicas en diferentes regiones de Colombia.