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Carlos Prada, exsubdirector del DANE explicó las razones del incremento del desempleo en Colombia

Carlos Prada, exsubdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y explicó las razones del incremento en la taza desempleo en Colombia.

“La industria manufacturera, las actividades artísticas y la actividad agropecuaria es donde se registraron las mayores pérdidas de ocupación”, expresó.

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El economista señaló que el DANE también hace mediciones sobre si el empleo privado, es decir, si el sector privado, que es el que más genera trabajo en Colombia, tuvo incrementos o no.

“Eso también se pudo registrar que hubo una variación positiva. En donde también hubo caídas en esas clasificaciones de empleo, en los trabajadores por cuenta propia, que normalmente son los trabajadores informales. En un hecho que llama mucho la atención que son los empleados domésticos y, por supuesto, los jornaleros o peones”, afirmó.

De acuerdo con su análisis, se podría interpretar que las actividades agropecuarias han tenido durante todo el año una caída de empleo considerable y se ha mantenido este comportamiento.

De igual manera, Prada manifestó que pudo haber incido un poco el terremoto del pasado 10 de agosto en el aumento del desempleo, sin embargo, se debe revisar en detalle.

“Probablemente sí, hay algunas caídas asociadas a lo que sucedió el 10 de agosto. El DANE, puntualmente, no tiene esa pregunta dentro de la encuesta, pero probablemente con el paso de los meses se podrá hacer un análisis más detallado sobre si en los departamentos de Risaralda, del Valle del Cauca, del Chocó, este elemento agregó un comportamiento desfavorable para la ocupación”, aseguró.

El exsubdirector del DANE detalló que el mercado laboral colombiano está enfrentando varios retos y el primero de ellos es la formalidad en la ocupación.

“En Colombia casi el 45% de las personas que están ocupadas son trabajadores por cuenta propia que tienen la menor cantidad de condiciones laborales y cerca del 80% de esas personas, estoy hablándole más o menos de 10 millones de personas, están en la informalidad”, explicó.

Escuche la entrevista completa:

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