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20 may 2026 Actualizado 14:56

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No se le ha comprobado que no estudió en Fundación San José: la defensa de Petro a Juliana Guerrero

El presidente Gustavo Petro reveló que tras el escándalo de Juliana Guerrero, ella y su familia fueron amenazados en la Fundación San José.

Presidente Gustavo Petro habló en 6AM W

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Gustavo Petro, mandatario de los colombianos, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y defendió a Juliana Guerrero, quien fue ternada para ser viceministra de las Juventudes, pero a quien se le señala de haber falsificado su título en la Fundación San José.

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Expuso que Juliana Guerrero tiene 22 años y su gran error fue mostrarla ante las cámaras y la televisión porque de ahí salieron los rumores de que ella tenía una relación sentimental con él.

La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudio en esa universidad y no es funcionaria pública”, aseguró.

También reveló que Guerrero fue amenazada de muerte, junto a su familia, en la Fundación San José.

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“Puede salir o no, eso es lo de menos, pero no pueden decir que fue viceministra porque no tenía 25 años (…). Aquí teníamos una persona que sí creí que podría ser un dirigente juvenil y la prensa decidió que no”, opinó.

De la misma manera, señaló que a Juliana Guerrero se le deben preguntar dos cosas: ¿estudió o no en la universidad (Fundación San José)? Y ¿presentó o no el Ecaes.

Si ella estudió y presentó el Ecaes, ¿judicialmente qué pasa?”, puntualizó.

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Escuche la entrevista con Gustavo Petro aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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