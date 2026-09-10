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10 sep 2026 Actualizado 12:47

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Juliana Guerrero, la punta del iceberg: Pedraza alerta sobre cartel de títulos en Fundación San José

La senadora Jennifer Pedraza Sandoval pidió investigar a la Fundación Universitaria San José tras confesión de Juliana Guerrero

Lo de Juliana Guerrero es la punta del iceberg: Pedraza alerta posible cartel de títulos en San José

Lo de Juliana Guerrero es la punta del iceberg: Pedraza alerta posible cartel de títulos en San José

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la senadora Jennifer Pedraza Sandoval se pronunció sobre el escándalo de Juliana Guerrero, quien reconoció su responsabilidad en la expedición de títulos falsos en la Fundación Universitaria San José para ser viceministra de las Juventudes del gobierno de Gustavo Petro.

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Pedraza advirtió que este caso podría ser solo el inicio de una problemática mucho mayor en el sistema educativo del país.

Guerrero pagará 36 meses de prisión, es decir, una condena de 3 años, luego de admitir su responsabilidad en el delito de fraude procesal. Al respecto, la senadora manifestó que “la sanción parece ser muy leve en comparación con la gravedad del delito”.

La congresista señaló con indignación que, a pesar de la gravedad de las denuncias, “hasta el último día del gobierno del expresidente Gustavo Petro, Juliana Guerrero se mantuvo como la delegada del presidente en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar”.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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