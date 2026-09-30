“Es evidente que el enemigo para la ultraderecha es Uribe, no la izquierda de Petro”: Andrés Guerra

Por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio pasó el representante del Centro Democrático y exprecandidato presidencial, Andrés Guerra, quien cuestionó la relación del Gobierno de Abelardo de la Espriella y los partidos que hacen parte de su coalición.

Esto, a propósito de las críticas del senador Enrique Gómez Martinez, de Salvación Nacional, al Centro Democrático. Es de recordar que el uribismo ya señaló en sus canales oficiales que se rompe la relación para las elecciones regionales: “No buscamos coaliciones con sectarios que dividen a los colombianos entre buenos y malos. Por eso, no nos interesa acuerdo alguno con Enrique Gómez”.

“Nosotros nos declaramos como partido de gobierno desde el momento que Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial. Hemos tenido muy claro cuál ha sido la decisión del partido, pero hemos encontrado que quienes hoy nos atacan, eran más uribistas que doña Lina hasta hace muy poco. Eso tiene una conducta política que es difícil de asimilar por parte del Centro Democrático”, dijo Guerra.

Por otro lado, reveló que decidió apartarse de las reuniones con el Gobierno y con Salvación Nacional mientras se aclara, cuál será el trato hacia su partido. El último encuentro fue entre el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y la bancada en el Congreso el pasado miércoles 23 de septiembre.

Y calificó los desencuentros como “una fría y dolorosa ingratitud”.

Guerra aseguró también que detrás de los recientes ataques contra el Centro Democrático habría una estrategia para debilitar a Álvaro Uribe: “Nosotros tenemos un escenario en el cual el senador Enrique Gómez viene atacando de manera deliberada y mezquina a nuestro jefe natural, Álvaro Uribe, al Centro Democrático”:

Incluso, habló de una supuesta estrategia: “Primero, aparece el acto de denominarnos petro-uribismo, con las granjas digitales. El segundo acto es el del senador Enrique Gómez bombardeando a Álvaro Uribe y al partido desde lo filosófico e ideológico”.

y agregó: “Es evidente que ahora el enemigo para esta ultraderecha es Álvaro Uribe y no la izquierda descarada de Gustavo Petro. Y, por último, tienen la tarea de acabar con la imagen del líder del Centro Democrático. Y, por último, aparece el tercer acto, que es la creación del nuevo partido”.

También se refirió a la fusión que vendría entre los partidos cercanos al gobierno De la Espriella: “Aquí se va a dar la unificación de Salvación Nacional, Defensores de la Patria, y muy posiblemente el partido de Creemos. Esto se denomina el codazo político, para con urgencia arribar, crear el espacio para lo que denominan la nueva derecha en las elecciones regionales de 2027”.