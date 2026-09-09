Juliana Guerrero admitió que falsificó diplomas en la Fundación San José: pagará 3 años de prisión

Juliana Guerrero admitió que falsificó diplomas en la Fundación San José: será condenada

Este miércoles 9 de septiembre, Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, firmó un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tras admitir su responsabilidad en la expedición de títulos falsos en la Fundación Universitaria San José.

La joven de 24 años pagará 36 meses de prisión, es decir, una condena de 3 años, luego de admitir su responsabilidad en el delito de fraude procesal.

Guerrero confesó que cometió el delito de fraude procesal para ser viceministra del Gobierno de Gustavo Petro.

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Esto dijo en la audiencia en la que será condenada a 3 años de prisión:

“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”, dijo Guerrero.

En medio de la audiencia, Guerrero le pidió perdón al país tras confesar que incurrió en el delito de fraude procesal para llegar al cargo de viceministra de Juventudes.

Cabe recordar que el ente investigador también llamó a juicio a Luis Carlos Gutiérrez, quien era el secretario general de la Fundación Universitaria San José, institución en la que habrían salido los títulos falsos.

Siga aquí la transmisión de la audiencia de Juliana Guerrero: