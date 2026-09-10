Cancillería pide a Tribunal Cundinamarca aclarar uso de libretas pasaportes tras suspender convenios

Cumpliendo con el plazo establecido por el alto tribunal, la Cancillería le respondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras la decisión de suspender dos convenios del nuevo modelo de pasaportes y le solicitó varias aclaraciones, una de ellas es si la Imprenta Nacional puede personalizar el stock de libretas de pasaportes disponible, pese a la suspensión provisional decretada.

Además, exaltó que para garantizar la prestación del servicio tendrá un periodo de transición de tres meses, que necesitaría de una autorización para utilizar las libretas disponibles.

Por lo cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores le pidió al Alto Tribunal, tener en cuenta que a la fecha se cuenta con un stock de libretas de pasaportes, las cuales ante la adopción de la medida cautelar, requieren ser personalizadas con los datos ya suministrados por los usuarios y que tienen guardados en la imprenta en el PQR.

A través de una carta enviada al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería, Andrés Dario Sarmiento, subrayó que es necesario que adicionen la utilización de las libretas ya disponibles, para garantizar la prestación continua, regular e ininterrumpida del servició público de expedición de pasaportes, mientras concluye el proceso contractual que se desarrollará, tras la decisión del pasado 2 de septiembre.

Decisión que sigue siendo analizada por el Gobierno Nacional.