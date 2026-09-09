Falsos diplomas: juez avaló preacuerdo y condenó a Juliana Guerrero a 3 años de prisión

El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Juliana Guerrero, tras haber confesado que incurrió en conductas delictivas para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

En ese sentido, avaló el preacuerdo suscrito entre la procesada y la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual admitió que cometió el delito de fraude procesal.

“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”, dijo Guerrero.

Juliana Guerrero le pidió perdón al país

Juliana Guerrero le pidió perdón al país tras confesar su responsabilidad en la expedición de títulos universitarios falsos con los que aspiraba a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del Gobierno de Gustavo Petro.

En medio de la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación presentó el preacuerdo ante el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Guerrero expresó su arrepentimiento por haber cometido el delito de fraude procesal.

“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, dijo Guerrero al empezar su intervención, que hizo parte de la reparación simbólica a la que se comprometió como parte de la negociación con la Fiscalía.

“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador, Francisco Pareja, a su vicerrectora académica, Stephanie Camacho, a su rectora, con quienes no tuve ningún tipo de contacto”, dijo.

También se refirió a los docentes: “De igual forma, de manera sincera, le pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución. Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país. Sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”, aseguró.

Guerrero, quien fue defendida en el pasado por el expresidente Gustavo Petro, dijo: “Mi fe en Dios y en Jesús me han enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón”.

Guerrero agregó que “quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y sus actos que las segundas oportunidades existen. A quienes han elegido acompañarme en este momento, gracias por recordarme que un error no tiene por qué definir toda una vida”.

Le pidió perdón a los jóvenes

La joven que aspiró a ser viceministra de Juventudes les envió un mensaje a los estudiantes: “A los jóvenes de Colombia les digo, desde mi propia experiencia, que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Pero en las segundas oportunidades espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”, concluyó.