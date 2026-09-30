“Las discrepancias son exclusivamente con Enrique Gómez”: Centro Democrático

Luego de varios cruces de mensajes entre congresistas de Salvación Nacional y el Centro Democrático, las directivas de este último partido publicaron un comunicado para dejar claro que no están peleados con todo Salvación Nacional, sino con el senador Enrique Gómez.

“El Centro Democrático mantiene principios firmes, apertura para construir sobre coincidencias, rechazo al sectarismo que divide a los colombianos y que promueve el odio político. El partido jamás hará coaliciones con sectarios”, resaltó la colectividad en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En ese mismo pronunciamiento, también resaltaron que mantienen su vocación de trabajo conjunto. “Se ha reiterado recientemente por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, ante el presidente Abelardo de la Espriella, que el partido tiene toda la voluntad para ayudar en la recuperación del país”, agregaron.

La pelea con Enrique Gómez escaló luego de que este señalara en varias intervenciones que el expresidente Álvaro Uribe es socialdemócrata. A esto se suma que el legislador de Salvación Nacional también ha cuestionado la falta de nuevos liderazgos en la derecha.

Tras esos pronunciamientos, el Centro Democrático anunció que no está dispuesto a hacer coalición con este sector, particularmente de cara a las elecciones regionales de 2027. Esa declaración generó un cisma en la derecha, por lo cual desde ambas orillas varias figuras llamaron a la calma.

Es en este contexto que surge el nuevo pronunciamiento del uribismo, pero también la moderación desde Salvación Nacional y otros sectores cercanos al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En cualquier caso, Salvación Nacional avanza en una fusión con Defensores de la Patria y posiblemente Creemos, ecuación en la que no está contemplado el factor Centro Democrático.