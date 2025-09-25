Educación

Juliana Guerrero responde a declaraciones de Fundación San José sobre anular su título universitario

Informa que en teoría no le quitarán su diploma, sin embargo, cumplirá con el requisito que le falta, y es presentar las pruebas Saber Pro, para poder utilizar su título sin problema.

Juliana Guerrero | Foto: MinInterior

Andrea Arenas

Juliana Guerrero respondió a lo informado por la Fundación San José sobre anular su título universitario, luego de comprobarse que no presentó las pruebas Saber Pro para poder graduarse.

Asegura que este asunto se sale de sus manos, fueron temas internos de la Fundación, y a ella sólo le habilitaron la posibilidad de graduarse, como ocurrió.

“En teoría no me van a quitar el título, debo cumplir el requisito que falta que es el de las pruebas Saber Pro, y así saltar ese requisito y ya luego de eso puede usar el título sin problema”, explicó Juliana Guerrero.

Indica que entiende las preocupaciones que han rondado en torno a este tema, y está al tanto de la situación, pero cumplirá con el último paso que falta para así dejar este asunto atrás.

