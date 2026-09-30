Gobierno De la Espriella tiene listo borrador de decreto para regular el derecho a la protesta

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ya tiene listo el borrador del decreto, con 5 planteamientos con los que busca regular el derecho a la protesta en el país.

El Gobierno Nacional plantea ajustar los procedimientos en este tipo de escenarios, la individualización de los manifestantes que promuevan el vandalismo y la violencia, y garantizar un acompañamiento policial constante con presencia de uniformados a cuatro metros de distancia, o el empleo de la fuerza a pesar de mantener los escenarios de diálogo.

Importante y es que el Gobierno plantea también que habrá escenarios de diálogo para dispersar la protesta, y además, propone que se retomen los espacios para una mediación, aún cuando ya se haya empleado la fuerza.

Así mismo, proponen que cuando se identifique el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; así como la retención de personas contra su voluntad; o la agresión contra terceros no participantes, servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas o misiones periodísticas se podrá emplear la fuerza por parte de las autoridades, en concreto, de la Policía Nacional.

En estos casos, subrayan que la Policía Nacional actuará, sin dilaciones innecesarias, y podrá emplear la fuerza cumplimiento de sus deberes constitucionales.

El borrador del decreto que fue articulado por el Ministerio del Interior en cabeza de Rodrigo Lara, estará abierto para comentarios hasta el próximo 4 de octubre.