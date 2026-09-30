Últimas encuestas de las Elecciones en Brasil: ¿quién lidera? Perfil de los candidatos. Getty Images

La campaña política en Brasil para las elecciones presidenciales de 2026 ha estado marcada por una fuerte polarización entre dos posturas ideológicas dominantes que han ostentado el poder en el gigante latinoamericano: la política social de Lula da Silva y el nacionalismo de derecha bolsonarista.

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Luiz Inácio Lula da Silva busca a sus 80 años su cuarto mandato en Brasil, con la intención de darle continuidad a la política de inclusión social y pragmatismo económico que ha mantenido su popularidad en la base de electores.

Del lado contrario, Flávio Bolsonaro fue el encargado de recoger el capital político de su padre Jair, quien cumple una condena en prisión domiciliaria, intentando aprovechar la ola de gobiernos de derecha desencadenada bajo el manto de la política exterior de Donald Trump.

¿Qué dicen las últimas encuestas presidenciales en Brasil?

Brasil enfrenta la campaña presidencial más reñida y polarizada de las últimas décadas, con un escenario en el que se vislumbra un “empate técnico” entre los dos candidatos de mayor favoritismo en las urnas el próximo domingo 4 de octubre.

De persistir el empate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, las elecciones llegarían a una eventual segunda vuelta, a realizarse el próximo 25 de octubre.

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La contienda se ha caracterizado en las últimas semanas por ataques directos entre ambas campañas, incluyendo noticias falsas y revelación de presuntos actos de corrupción. Aun así, las últimas encuestas siguen reflejando la cercanía entre ambos bloques (con una leve ventaja para Lula da Silva), permitiendo prever un final muy ajustado.

Así se encuentra la tendencia de las votaciones para la presidencia de Brasil, según las últimas encuestas conocidas:

Atlas Intel/Bloomberg (29 de septiembre): Lula da Silva 45,3 % vs. Flávio Bolsonaro 42,2 %. Bolsonaro 47,7 % vs. Lula 47,6 % en segunda vuelta.

Lula da Silva 45,3 % vs. Flávio Bolsonaro 42,2 %. Bolsonaro 47,7 % vs. Lula 47,6 % en segunda vuelta. Genial/Quaest (28 de septiembre): Lula da Silva 39 % vs. Flávio Bolsonaro 34 %, cinco puntos de diferencia. En segunda vuelta, ambos obtendrían 42 %.

Lula da Silva 39 % vs. Flávio Bolsonaro 34 %, cinco puntos de diferencia. En segunda vuelta, ambos obtendrían 42 %. BTG/Nexus (28 de septiembre): Lula da Silva 42 % vs. Flávio Bolsonaro 37 %, cinco puntos de diferencia. Se estima que Lula gana con un 46 % sobre un 44 % en segunda vuelta.

Lula da Silva 42 % vs. Flávio Bolsonaro 37 %, cinco puntos de diferencia. Se estima que Lula gana con un 46 % sobre un 44 % en segunda vuelta. Datafolha (23 de septiembre): Lula da Silva 40 % vs. Flávio Bolsonaro 36 %, cuatro puntos de diferencia. Lula 47 % vs. Bolsonaro 45 % en la segunda vuelta.

¿Quién es Lula da Silva y cuántas veces ha sido presidente de Brasil?

Luis Inácio Lula da Silva nació en la ciudad de Garanhuns, zona rural de Pernambuco, Brasil, el 27 de octubre de 1945, en una familia de ocho hermanos.

Desde su juventud emigró a São Paulo, la ciudad que lo vio convertirse en un trabajador de la industria metalúrgica y luego en un reconocido líder sindical en medio de la dictadura, llegando a ser recluido en prisión en 1980. Ese mismo año fundó el Partido de los Trabajadores (PT) y participó en la creación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el país e hizo parte de la Asamblea Constituyente en 1986.

Lula da Silva ha sido presidente de Brasil en tres ocasiones:

2003-2006

2007-2010

2023-2026

La política del presidente brasileño, a lo largo de sus diferentes periodos, se ha caracterizado en términos generales por su enfoque social, guiado a la reducción de la pobreza extrema y la expansión de la clase media.

Pese a su origen sindicalista, Da Silva ha sido abierto en lo económico, fomentando también la inversión privada y la integración multilateral en la política exterior, optando por el fortalecimiento de bloques como BRICS o UNASUR.

También recibió dos condenas por corrupción pasiva y lavado de dinero, que le llevaron a pasar 580 días en la cárcel entre 2018 y 2019; sin embargo, ambas fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil debido a errores procesales.

Perfil de Flávio Bolsonaro: familia, partido e ideología

Flávio Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, Brasil, y es el mayor de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio fue el encargado de recoger las banderas de su padre para las elecciones, tras estar inhabilitado por su condena de 27 años y tres meses por el fallido intento de golpe de Estado que lideró en 2022.

La carrera política de Flávio Bolsonaro se desarrolló en Río de Janeiro, ciudad en la que sirvió cuatro periodos legislativos antes de ser electo como senador federal en 2018, según reseña la Enciclopedia Britannica.

Desde su posición política, fue haciéndose cada vez más influyente en los círculos de derecha, favorables a su padre, llegando a ser designado como el candidato del Partido Liberal en 2026.

Durante la presidencia de su padre (2019-2023), enfrentó acusaciones por clientelismo; sin embargo, algunas pruebas clave en el proceso fueron invalidadas por altas cortes y los cargos fueron anulados en 2022.

Bolsonaro busca aprovechar la oleada de gobiernos de derecha en América Latina que cuenta con el impulso de Estados Unidos en la actualidad y sus propuestas se enmarcan en una agenda de extrema derecha punitiva con economía liberal, privatización y reducción del Estado.

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