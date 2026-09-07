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07 sep 2026 Actualizado 21:02

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Justicia

¿Qué balance hace INDEPAZ en el primer mes de gobierno de Abelardo De la Espriella?

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, INDEPAZ, llama a la protección de la población civil porque la violencia continúa

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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Bogotá

Según el monitoreo que hace el Observatorio de Derechos Humanos de INDEPAZ entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de este 2026, que coincide con el primer mes de la presidencia de Abelardo De la Espriella, la violencia contra las comunidades continúa.

Asesinato de líderes sociales y firmantes de paz

En el primer mes de Gobierno de Abelardo De la Espriella fueron asesinados 16 líderes sociales que defendían su territorio y eran la voz de sus comunidades. 14 en agosto en 8 departamentos y 12 municipios y dos en lo que va del mes de septiembre.

También fueron asesinados 5 excombatientes de las extintas Farc firmantes del Acuerdo de Paz del año 2016. Los 5 homicidios ocurrieron en el mes de agosto en 4 departamentos de Colombia y en 4 municipios.

Asesinato de líderes sociales

Asesinato de líderes sociales

Asesinato de líderes sociales

Asesinato de líderes sociales

Panorama de masacres en Colombia

Entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de este 2026 se registraron en el país 10 masacres con 30 víctimas entre ellas menores de edad. En el mes de agosto se registraron 9 masacres en 6 departamentos de Colombia y 8 municipios, y en lo que va de septiembre se registró 1 con 3 víctimas en el Valle del Cauca.

INDEPAZ y primer mes de Gobierno de Abelardo De la Espriella

INDEPAZ y primer mes de Gobierno de Abelardo De la Espriella

INDEPAZ y primer mes de Gobierno de Abelardo De la Espriella

INDEPAZ y primer mes de Gobierno de Abelardo De la Espriella

Desde INDEPAZ aseguran que detrás de cada cifra hay personas, familias y comunidades y por eso dicen que la protección de la vida debe ser una prioridad para el Gobierno Nacional porque la población civil siempre es la más afectada por el conflicto armado que se reconfigura en Colombia.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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