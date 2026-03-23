“Aumentaron las masacres en Colombia, van 33 este año, el doble del 2025″: Director Indepaz

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, lanzó una alerta por el aumento de las masacres en Colombia durante 2026.

Según reveló en entrevista con 6AM W , en lo corrido del año se han registrado 33 masacres, una cifra que prácticamente duplica los casos reportados en el mismo periodo de 2025, cuando iban 15.

Cifra de masacres en Colombia

“Llevamos 33 masacres. Lo ocurrido en el mismo periodo, al 23 de marzo de 2025, iban 15, es decir, casi que el doble”, advirtió González.

El panorama es calificado como preocupante, especialmente porque la violencia no se limita a zonas rurales o históricamente afectadas por el conflicto armado, sino que también está impactando áreas urbanas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Soledad, Atlántico, donde tres personas fueron asesinadas en un ataque sicarial mientras se encontraban en un espacio público.

Violencia urbana y disputa de grupos armados

El director de Indepaz explicó que ciudades como Barranquilla y su área metropolitana se han convertido en focos de violencia debido a la presencia de múltiples grupos armados ilegales.

Entre las estructuras que operan en estas zonas se encuentran:

Clan del Golfo

Los Costeños

Los Pepes

Nuevos Rastrojos

Estas organizaciones buscan ejercer control territorial y consolidar lo que González denomina “gobernanza armada ilegal”.

¿Por qué aumentan las masacres?

El analista insistió en que el incremento de la violencia no responde a un solo gobierno, sino a problemas estructurales que se han mantenido durante décadas.

Entre las principales causas mencionó:

Disputa por economías ilegales

Narcotráfico

Minería ilegal

Extorsión

Trata de migrantes

Deforestación

Además, señaló la ausencia del Estado en varias regiones y los conflictos territoriales sin resolver como factores determinantes.

“No es un problema coyuntural, sino estructural, que requiere una política de seguridad a largo plazo”, enfatizó.

Asesinatos de líderes sociales

En cuanto a líderes sociales, González indicó que en 2026 se han registrado 33 asesinatos, una cifra menor frente al mismo periodo de 2025, cuando iban 56 casos.

Sin embargo, advirtió que la situación sigue siendo grave, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde la violencia ha estado marcada por acciones de grupos armados ilegales.

Impacto de los procesos de paz

Sobre los diálogos con grupos armados, el director de Indepaz aseguró que no deben considerarse un fracaso, pese al aumento de la violencia.

“Intentar la paz nunca va a ser un fracaso. Lo que se necesita es ajustar y fortalecer los procesos”, afirmó.

Según explicó, en momentos en los que se implementaron ceses al fuego, se evidenció una reducción en las afectaciones a las comunidades, incluyendo menos desplazamientos y confrontaciones armadas.

Minería ilegal y nuevas economías de la violencia

Uno de los factores que ha ganado protagonismo es la minería ilegal, que en algunas regiones compite directamente con el narcotráfico como fuente de financiación de grupos armados.

Zonas como el Bajo Cauca antioqueño y el nordeste del país presentan fuertes disputas por el control del oro, cuyo alto precio en el mercado internacional ha intensificado el conflicto.

Otro de los aspectos que más preocupa es que los jóvenes están siendo las principales víctimas de la violencia.

Muchos de los asesinados en masacres y homicidios selectivos tienen menos de 26 años, lo que evidencia, según González, la falta de oportunidades y la vinculación de jóvenes a estructuras criminales.

“Se necesita una política de seguridad humana, preventiva, que acompañe a la juventud”, señaló.

Alertas tempranas ignoradas

Finalmente, el director de Indepaz advirtió que la mayoría de las masacres ocurren en territorios donde ya existían alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales.

El caso de Soledad, Atlántico, es un ejemplo de cómo estas advertencias no siempre se traducen en acciones efectivas para prevenir la violencia.

La situación, concluyó, exige una respuesta integral del Estado que combine seguridad, inversión social y fortalecimiento institucional para frenar el avance de las masacres en Colombia.