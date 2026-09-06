“Están advertidos, miserables”: De la Espriella advierte a criminales tras sepelio de Bendito Menor

Política

“¡Están advertidos, miserables!” Con esta frase, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte advertencia contra integrantes de un grupo criminal en La Guajira, luego de que se conocieran imágenes del sepelio de alias ‘Bendito Menor’, abatido el pasado viernes en un operativo de la Fuerza Pública.

El mandatario aseguró que los hombres que aparecen en las imágenes ya fueron identificados y que serán perseguidos por las autoridades.

“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”.

Le puede interesar: Con caravana y música reciben el cuerpo de alias ‘Bendito Menor’ en Riohacha

De la Espriella también advirtió que quienes pretendan continuar en actividades criminales tendrán que responder ante las autoridades.

“El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la normalidad”.

El jefe de Estado impartió además una instrucción directa a la Fuerza Pública para avanzar contra los integrantes de estas estructuras.

Leer más: Medicina Legal confirma identidad del cadáver de ‘Bendito Menor’: autorizan entrega a sus familiares

“Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables!”.

El presidente agregó que durante su Gobierno no permitirá que los integrantes de organizaciones criminales sean presentados como figuras heroicas.

“Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”.

Lea aquí: Este es el perfil de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas que murió en un operativo

Caravana y música para recibir el cuerpo de alias ‘Bendito Menor’

En la mañana de este domingo, el cuerpo de alias ‘Bendito Menor’ fue recibido con una caravana y música en el barrio Nuevo Horizonte, en Riohacha, sector donde, según se conoció, habría crecido.

El cuerpo permanecía en la sede de Medicina Legal en Barranquilla y fue entregado a sus familiares después de los procedimientos de identificación. También fueron entregados los cuerpos de alias ‘La Bebecita’ y otras dos personas.

Más información: Alias ‘La Bebecita’ tenía aprobado un preacuerdo con la Fiscalía

La caravana estuvo integrada por personas cercanas a alias ‘Bendito Menor’, quien fue abatido el viernes 4 de septiembre en horas de la madrugada, durante un operativo que posteriormente fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella.

El recibimiento quedó registrado en un video aficionado difundido en redes sociales, en el que se observan varias personas movilizándose en motocicletas mientras escuchan música a alto volumen.