Indepaz reveló que este año van 55 masacres en 2026

Justicia

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, informó que durante este año se han presentado en Colombia 55 masacres que han dejado 236 personas asesinadas.

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La más reciente ocurrió el pasado domingo 17 de mayo en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

“La masacre ocurrida no es un hecho aislado ni inesperado; es la expresión de un deterioro sostenido de la seguridad y del fortalecimiento de regímenes armados ilegales que disputan el control territorial en el norte del departamento del Cauca, así como el control social y económico en esta zona del departamento”, afirmó González.

Disidencias de las Farc serían las responsables de la masacre

El director de Indepaz también señaló que las disidencias de las Farc podrían estar relacionadas con el hecho violento ocurrido en la noche del domingo 17 de mayo.

“Tres personas fueron asesinadas y abandonadas sobre una vía con un cartel alusivo a las disidencias de las Farc, en una zona donde desde hace ya varios años las comunidades vienen denunciando amenazas, control armado y una violencia sistemática”.

Agregó, además, que “lo más grave es que el riesgo ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 013 de 2025 y, anteriormente, en la Alerta Temprana 036 de 2023. También se advirtió sobre la imposición de normas de facto, las confrontaciones entre estructuras armadas y el riesgo permanente para la población civil en este municipio de Santander de Quilichao”.

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En esa zona del país delinquen los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, el Bloque Occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central y otras bandas delincuenciales vinculadas a las economías ilícitas.

“Sin embargo, las alertas parecen seguir tratándose como simples documentos administrativos y no como verdaderos mecanismos de prevención y protección para la vida. La respuesta estatal sigue atrapada en una lógica reactiva y militarista que no logra transformar las condiciones estructurales del conflicto. No basta con aumentar el pie de fuerza o realizar operaciones militares si, al mismo tiempo, continúan expandiéndose las economías ilegales, el control social armado y la ausencia de garantías reales para las comunidades”, afirmó.