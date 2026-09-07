Unidad para las Víctimas entregó 398 cartas de indemnización en Putumayo, el Cesar y la Guajira

Colombia

Con la entrega de 398 cartas de indemnización en Putumayo, El Cesar y La Guajira, la Unidad para las Víctimas continúa sus jornadas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Con una inversión de $2.239 millones la entidad benefició a 289 personas en el departamento de Putumayo. Esta entrega permite a las comunidades fortalecer sus iniciativas productivas familiares y potenciar su autonomía económica.

Del mismo modo, 109 personas de los departamentos del Cesar y la Guajira, recibieron las cartas de indemnización propuestas por la entidad. Los municipios beneficiados de la jornada son: Aguachica, La Paz, Valledupar, Fonseca, Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar y Villanueva.

Contando con $1.194 millones de inversión con el propósito de favorecer, orientar, acompañar y seguir reconstruyendo la vida de las familias afectadas por el conflicto armado en el país.

La medida establecida por la entidad, corresponde a una indemnización administrativa de reparación individual que busca contribuir a las víctimas y sus familias, en la toma de decisiones en el proyecto de vida y el avance hacia la estabilidad económica.

Del mismo modo la reparación integral crea un puente hacia el desarrollo sostenible, la autonomía de los hogares y la conservación de los saberes y tradiciones propias de los territorios.

¡Ojo! posibles mensajes fraudulentos relacionados con indemnización

Una persona víctima de Barbosa, Santander, reportó haber recibido mensajes desde un número telefónico, en los que le pedían realizar autorización de pagos en Nequi.

La Unidad para las Víctimas hace un llamado a las víctimas del conflicto armado que han recibido recientemente las cartas de indemnizaciones y en general a la ciudadanía, sobre posibles suplantaciones realizadas mediante mensajes de texto y WhatsApp, en los que se están usando logos institucionales de la entidad para contactar a las víctimas.

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