¿Quién es alias ‘Silvana Guerrero’ del ELN que desafía las operaciones militares?

Bogotá

Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, es la comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN que hace presencia en Norte de Santander y Cesar en Colombia y en el Estado Zulia en Venezuela.

Alias ‘Silvana Guerrero’ desde los 30 años se unió al ELN y hace parte de la cúpula de esta guerrilla en los escenarios de diálogos de paz que han tenido con diferentes gobiernos.

Es comandante de aproximadamente 2.000 personas entre combatientes armados y redes de apoyo o milicianos.

El presidente Abelardo De la Espriella, ordenó intensificar las operaciones militares contra el ELN ante los atentados de esta guerrilla en diferentes zonas del país. Ante esta orden alias ‘Silvana Guerrero’ reapareció y aseguró que el Frente 33 con quien se disputan el Catatumbo, está aliado con las Fuerzas Militares y amenazó diciendo que los ataques de esta guerrilla continuarán.

“Como hace 20 años, hoy combatimos contra una fuerza combinada de Ejército y paramilitares. Como en aquel entonces, igual hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra. Ni un paso atrás, liberación o muerte”.

La escalada de tensión se registró después de un ataque con drones cargados de explosivos contra una unidad militar en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, ocurrido la noche del 15 de agosto de 2026.

Esta mujer que ahora sería el nuevo objetivo de las Fuerzas Militares por orden del presidente Abelardo De La Espriella, estaría con otros mandos del ELN resguardados en Venezuela.