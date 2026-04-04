“Hay ausencia de una política de presencia integral”: Indepaz tras aumento de las masacres en 2026

LEONARDO GONZÁLEZ, DIRECTOR DE INDEPAZ SOBRE EL INCREMENTO DE LAS MASACRES EN EL PAIS

En entrevista con el Noticiero del Medio Día, Leonardo González, director de Indepaz, entregó detalles sobre el más reciente informe de ese instituto, en el que se evidenció que el país tuvo su peor registro en materia de masacres durante un primer trimestre desde 2020. En total se cuentan 35 hechos de este tipo.

Para González, este tipo de cifras muestran una ausencia de presencia integral del Estado en los territorios más allá de la Fuerza Pública y también es una evidencia de la falta de políticas públicas que se han dejado de implementar así como de la ausencia de mesas de diálogo con grupos armados.

“El año pasado fueron 16 masacres y este 35, más del doble de las masacres cometidas el año pasado (...) una de las explicaciones puede ser la ausencia de mesas de diálogo que se están presentando” dijo González.

A pesar del crudo balance hasta la fecha, para el director de Indepaz no se puede hablar de un fracaso de la ‘Paz Total’. Al mismo tiempo que se debe aprender de las experiencias e intentar el camino del diálogo.

“Lo que muestra es una necesidad de aprender de las experiencias, de lo que no está sucediendo bien, y de cada uno de los grupos” expresó el director.

Por el lado de los líderes sociales aunque continúa dicho flagelo, las cifras se han mantenido en condición similar durante este gobierno. “En líderes sociales fueron el año pasado 60 líderes sociales asesinados y este año van 32 líderes sociales. Igual los firmantes (de paz), los primeros meses del año pasado fueron 15 y en este fueron 3″ señaló.