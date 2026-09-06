Defensora criticó al presidente De La Espriella por caminar orgulloso entre muertos tras bombardeos

Foto de la zona de bombardeo en Guaviare contra las disidencias / CARACOL RADIO

Justicia

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por celebrar el resultado de la operación militar Azarías, realizada en el departamento del Guaviare, en la que murieron 23 presuntos integrantes de las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. En dicho operativo murieron dos menores de edad.

“En días recientes vimos al Presidente de la República caminar entre cuerpos en tulas blancas de personas que resultaron muertas en la Operación Azarías en el Guaviare. Según el reporte oficial, en dicha operación habrían muerto 23 miembros de las estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos mandos de dicha estructura armada. Según Medicina Legal, dos de las personas muertas eran menores de edad”, dijo.

Al mismo tiempo, señaló que el jefe de Estado caminó entre los muertos y se mostró orgulloso de lo ocurrido.

“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes. La muerte no es nueva, es recurrente.

La muerte de civiles y la muerte de combatientes. La muerte de inocentes y la muerte de culpables. Los numerosos grupos armados que participan en el conflicto y la criminalidad son crueles, no respetan las reglas más mínimas de humanidad, se ufanan de impiedad y de poder”, afirmó.

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“No puede haber competencia entre quién es más cruel”: el llamado de Iris Marín al jefe de Estado

La defensora del Pueblo señaló, en la mañana de este domingo, que “el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”.

Marín recordó que “el Estado está en el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.

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No obstante, dijo que su reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona las operaciones de la Fuerza Pública, a las que calificó de “legítimas”.

Precisó que su pronunciamiento “se refiere más bien a algo distinto, a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados. La Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata, que no puede ser suspendido ni siquiera en estados de excepción”.

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Sin embargo, señaló que el derecho a la vida es inviolable y enfatizó en que “nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Aun así, el derecho a la vida no es absoluto. El ordenamiento jurídico admite ciertas interpretaciones y aplicaciones que son restrictivas del derecho a la vida, como, por ejemplo, cuando se trata de la legítima defensa como causal de exclusión de la responsabilidad penal en un homicidio o la permisión de baja de combatientes en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con el DIH”.

Agregó que “en todo caso, la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria. Supone el análisis de consideraciones relativas a la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. El derecho a la vida admite ponderación cuando se encuentra en conflicto con otros derechos o valores, y así lo ha establecido la Corte Constitucional, por ejemplo, en una sentencia del 2019.

El DIH parte del mismo principio. Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”.