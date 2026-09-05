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05 sep 2026 Actualizado 18:07

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Justicia

Ordenan por segunda vez al presidente De la Espriella suspender bombardeos, esta vez en Guaviare

Mientras se estudia de fondo una acción de tutela que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes, se impuso una medida cautelar. La suspensión es temporal.

Imagen de referencia. Libro político con martillo de juez - Abelardo De La Espriella en medio de evento político: Getty Images.

Imagen de referencia. Libro político con martillo de juez - Abelardo De La Espriella en medio de evento político: Getty Images.

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El juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez, ordenó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a las Fuerzas Militares suspender temporalmente las operaciones militares, es decir, los bombardeos, en el departamento del Guaviare. Esto, al decretar una medida cautelar en medio del estudio de una acción de tutela.

Según se lee en el auto, de 12 páginas, dicha restricción se aplicará mientras exista información de inteligencia que advierta sobre la posible presencia de menores de edad en la zona.

En la decisión, el juez señala:

“ORDENAR al Presidente de la República, Dr. Abelardo de la Espriella -Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Colombianas, al Ministerio de Defensa Nacional y a las autoridades militares competentes, la SUSPENSIÓN TEMPORAL (mientras se resuelve de fondo la acción de tutela) DE BOMBARDEOS A OBJETIVOS MILITARES, en contra de cualquier grupo o estructura armada al margen de la ley, ubicados en el departamento del Guaviare, cuando exista información de inteligencia, alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita razonablemente advertir la posible presencia de niños y adolescentes, que pudieren llegarse a ver afectados en su vida o integridad física”.

Lea además: Juez ordenó a Presidencia y FF.MM. abstenerse de hacer bombardeos y operaciones aéreas ofensivas

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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