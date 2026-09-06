Concejal Rolando González denunció robo a su vivienda en Bogotá: “la destrozaron y robaron”

Bogotá D.C

A las 12:03 de la madrugada el concejal por el partido Cambio Radical, Rolando González , dio a conocer en sus redes sociales que fue víctima de un hecho de inseguridad. Ladrones entraron a su casa en el norte de Bogotá.

“Alcalde, lo que pasa en la ciudad es increíble. Luego de un arduo día de trabajo regreso a mi casa y encuentro totalmente destrozado mi apto por una acción de apartamenteros en l a localidad de Chapinero ”, indicó en el trino.

Esta no sería la primera vez que el político colombiano es víctima de la inseguridad que vive la capital. El año pasado fue perseguido por delincuentes cuando salía del centro comercial Andino y una vez llegó a su casa, fue abordado por estos quienes golpearon, intimidaron y amenazaron con un arma de fuego al concejal para robarle un reloj.

Exigió investigaciones y acciones contundentes

González pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , tomar medidas inmediatas para combatir la inseguridad que vive la ciudad. El cabildante ha sido uno de los críticos de la administración frente a ese tema.

“Bogotá necesita inteligencia, investigación criminal, control territorial, persecución efectiva de las bandas dedicas al hurto y al apartamentazo y una coordinación real entre el Distrito, la Policía y la Fiscalía”, señaló el cabildante.

Hizo igualmente un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar los instrumentos que combatan la inseguridad que viven los habitantes constantemente en Bogotá.

Añadió que pedirá una investigación a fondo de lo ocurrido a la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Solicito al nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, que se adelante un estudio especial de seguridad y riesgo frente a este hecho”.

Para el cabildante resulta extraño e intimidante los hechos que ha vivido, razón por la cual considera que deben ser investigados con rigor.