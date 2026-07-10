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10 jul 2026 Actualizado 13:39

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Alcalde Galán recorrió la localidad de Chapinero ante los reiterados robos a residencias y comercios

“Para escuchar de primera mano las problemáticas de seguridad que enfrentan los barrios”, señaló el mandatario.

Alcalde Galán recorre Chapinero ante problemas de seguridad en el sector. Foto: Rede sociales CarlosFGalan.

Alcalde Galán recorre Chapinero ante problemas de seguridad en el sector. Foto: Rede sociales CarlosFGalan.

Alcalde Galán recorre Chapinero ante problemas de seguridad en el sector. Foto: Rede sociales CarlosFGalan.
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Bogotá D.C

En la noche de este jueves 9 de julio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lideró un recorrido junto con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana en la localidad de Chapinero.

“Para escuchar de primera mano las problemáticas de seguridad que enfrentan los barrios”, señaló el mandatario.

Las autoridades, recorrieron los barrios de Emaus y Bosques de la Salle, uno de los más críticos porque los habitantes sufren de manera reiterada robos a sus residencias y también a los comercios.

De acuerdo con Galán, “Chapinero enfrenta retos de seguridad particulares por su alta población flotante”. Por lo que prometió seguir trabajando por la seguridad de esta importante localidad de Bogotá.

Destacó que las autoridades como la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad continuarán trabajando de manera articulada con los habitantes para fortalecer la seguridad y tranquilidad del territorio.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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