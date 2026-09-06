Ladrones violentaron ventana de la casa del concejal González en Bogotá: Policía entregó detalles

Bogotá D.C

Tras conocerse la denuncia del robo en su vivienda, en el norte de la capital, que hizo el concejal Rolando González , la Policía Metropolitana entregó detalles de este hecho.

El robo se presentó en horas de la noche de este sábado 5 de septiembre en el barrio El Nogal y las autoridades fueron alertadas.

“Al llegar al lugar de los hechos, evidenciaron que una de las ventanas de esta vivienda había sido violentada por donde los delincuentes al parecer habrían sustraído elementos personales”, aseguró la teniente coronel, Viviana Mendivelso, oficial de Guarnición de la Policía.

Inmediatamente se dispuso de un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal que estará a cargo de las investigaciones del caso. Se adelantará el análisis de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables lo más rápido posible. Las autoridades pidieron a la ciudadanía brindar información para esclarecer los hechos.