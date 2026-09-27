¿Cómo reclamar al pago del tercer ciclo del Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá? Paso a paso

Subsidio de transporte escolar. Fotos Getty Images y Secretaría de Educación del Distrito

La iniciativa Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá, de la Secretaría de Educación, busca, mediante una inversión de más de $6.600 millones de pesos, ayudar con el transporte y movilidad de 21.000 estudiantes que forman parte de los colegios del Distrito.

Este subsidio tiene como finalidad brindar sostenimiento en materia de garantizar la asistencia y permanencia de niños, niñas y jóvenes dentro del sistema educativo.

¿Cómo se realizará la entrega del subsidio de transporte escolar?

La entrega de este monto económico se divide bajo dos modalidades, dependiendo del medio en el que se reciba el pago y del grupo al que pertenezcan los beneficiarios.

Esta ayuda se entregará mediante la app de DaviPlata y las tarjetas TuLlave del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), estando distribuidos los recursos de la siguiente manera:

DaviPlata: beneficiara a un total de 14.669 estudiantes con una inversión de $5.613.128.200.

beneficiara a un total de 14.669 estudiantes con una inversión de $5.613.128.200. Tarjeta TuLlave (SITP): se destinara para cubrir el sostenimiento de 6.444 estudiantes con una inversión de $1.076.347.800.

Las personas beneficiarias recibirán una notificación en sus teléfonos registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), esto cuando la respectiva suma se encuentre disponible.

Para retirar el saldo de su cuenta DaviPlata, deberá ingresar con el número registrado del acudiente titular y la clave de acceso, para después reclamar el monto en una cajera Davivienda o en los puntos de giros autorizados (Reval, Punto Red, entre otros).

deberá ingresar con el número registrado del acudiente titular y la clave de acceso, para después reclamar el monto en una cajera Davivienda o en los puntos de giros autorizados (Reval, Punto Red, entre otros). Para activar el saldo desde su tarjeta TuLlave, deberá de acercarse a cualquier taquilla o dispositivo del SITP para activar la recarga mediante la opción convenio SED, teniendo que validar el saldo antes de realizar el viaje.

Para facilitar el proceso de entrega del beneficio las personas que reciben el dinero mediante la aplicación DaviPlata, deben anotar el número del acudiente, mientras que para la tarjeta TuLlave se deben registrar los datos del documento de identidad del estudiante.

Lo anterior complementado con la información actualizada del núcleo familiar en el SIMAT; de igual manera la actualización de los datos debe presentarse directamente en la secretaría académica de la institución educativa oficial.

De lo contrario, el subsidio no se perderá, sino que se retrasará la entrega del monto, perjudicando el mantenimiento del estudiante.

¿Desde cuándo se puede reclamar el subsidio de transporte escolar?

Para reclamar el benéfico se dispusieron dos periodos dependiendo del medio en como se obtuvo el saldo.

Desde el 21 de septiembre hasta el 20 de octubre, beneficiarios con monto en DaviPlata.

Desde el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre, beneficiarios con monto en tarjeta TuLlave.

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¿Qué se debe de tener en cuenta al recibir el subsidio de transporte escolar?

Debe de tener presente que los valores asignados no serán los mismos para cada estudiante, al haber factores como:

Los días de asistencia a clase

Si el estudiante es menor de 14 años

Si el estudiante presenta una discapacidad siendo mayor de 14 años , se le otorgara un monto adicional a los acompañantes del estudiante, de tal manera que la persona responsable tenga para cubrir los traslados de casa a colegio y viceversa

Por otro lado, se descontará el valor correspondiente por cada día de inasistencia, ya sea justificada o injustificada.

En casos especiales se podrá tener un subsidio doble dependiendo de criterios que establezca el Plan de Movilidad Escolar (PME)

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¿Cómo poder acceder al subsidio doble de transporte escolar?

Para acceder al subsidio doble de transporte escolar, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes directrices establecidas:

Solo se asignará un (1) subsidio doble cuando la evaluación determine que es necesario.

cuando la evaluación determine que es necesario. Se considera grupo familiar al acudiente y los estudiantes que reportan la misma dirección de residencia y tienen vínculo familiar.

al acudiente y los estudiantes que reportan la misma dirección de residencia y tienen vínculo familiar. Si los estudiantes están en la misma institución, sede y jornada, o a menos de 1 km de distancia entre colegios, solo se asignará un subsidio doble .

entre colegios, solo se asignará . En casos especiales, la Dirección de Bienestar Estudiantil evaluará la situación.

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