¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá?: secretario de Seguridad responde

En los micrófonos de 6AMW, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo habló sobre los casos de inseguridad que vive la ciudad y que se han visto reflejados en robos a personas y hechos de sicariato.

(…) Los desafíos no son cortos. Un país en el que las economías criminales están en su mayor tamaño de la historia, puedo decirlo con absoluta certeza y tranquilidad, pero adicionalmente donde el sistema jurídico se quedó atrasado en su evolución y no cuenta con las herramientas normativas para que el delito sea disminuido de manera mucho más rápida, pues hace que los ciudadanos se sientan con que sus expectativas no son cumplidas en su totalidad", indicó.

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Y agregó, “les puedo decir que la ciudad iba en un proceso de deterioro de la seguridad consolidado hacia el año 2023, cuando el 31 de diciembre se cerró con 10 de los 11 delitos de alto impacto en deterioro, y eso fue un proceso que se consolidó en la etapa post-pandemia. Eso es lo que recibimos en el gobierno, y en el año 2024 al final logramos reportarle a la ciudad que ya no había 10 de 11 delitos de alto impacto en deterioro, sino que había 7 de 11 delitos de alto impacto en mejoría. Y al final del año 2025 lo que le pudimos informar a la ciudad es que ya no eran 7 delitos de alto impacto en mejoría, sino 9 delitos de alto impacto en mejoría.

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En ese mismo sentido, Restrepo habló de lo que está siendo la Secretaría para mejorar la seguridad en la capital.

“Abrimos la discusión sobre la actualización del marco normativo para la lucha contra el delito. Y en esto, por ejemplo, uno de los elementos que más tiene la inseguridad de los ciudadanos que es el hurto. Notamos que el marco normativo para luchar contra el hurto es tremendamente débil. El marco jurídico no logra acabar con carreras criminales, ni mucho menos disuadir el inicio de carreras criminales", aseveró.

Homicidios y Sicariato

De acuerdo con el secretario Restrepo el homicidios en Bogotá ha tenido reducción en Bogotá.

“En Bogotá, el homicidio de más impacto es el de sicariato y en su gran mayoría el sicariato, en su gran mayoría, no en su totalidad, responde a relaciones violentas entre actores criminales o lo que le llaman cruces de cuentas. Hay unos casos en particular que requieren procesos investigativos muy complejos porque no se inscriben necesariamente en relaciones conflictivas entre criminales, sino en otros elementos que derivan en que hay la contratación de un servicio criminal para quitarle la vida a una persona”, indicó Restrepo.

Y aseveró, “en el caso de los delitos que son relacionados con actos delictivos, lo que quiero señalarles es que el aumento del tráfico de armas en el país, los flujos de armas ilícitas que hay en el país, ha permitido que los delincuentes tengan mayor acceso y entonces lleven más violencia. Sin embargo, tengo que decirles que en el año 2025 tuvimos no solo más incautación de armas de fuego ilegales en la ciudad, el mejor número desde el año 2022, sino adicionalmente el menor número de personas que murieron por cuenta de hurtos desde hace más o menos seis años”.

Estos son los delitos que han disminuido en Bogotá

Uno de los indicadores más relevantes se detalla en el homicidio, que presenta una reducción del 12,5 %, al pasar de 176 casos en los primeros dos meses de 2025 a 154 en 2026, es decir, 22 hechos menos.

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Otro de los delitos que ha disminuido es la extorsión. Las denuncias pasaron de 330 en 2025 a 47 en 2026, lo que representa 283 casos menos y una reducción del 85,8 %.

Sumado a esto, el hurto a personas también registra una reducción importante del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026, lo que equivale a 8.071 denuncias menos.

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El robo a bicicletas también presenta una reducción del 48% al pasar de 1.265 denuncias en 2025 a 664 en 2026, es decir, 601 casos menos. También, el hurto de automotores, se registra una reducción del 36,9 %, al pasar de 523 casos en 2025 a 330 en 2026, es decir, 193 vehículos menos hurtados.

Por otra parte, el robo a motocicletas muestra números a la baja, al pasar de 733 denuncias en 2025 a 496 en 2026 con 237 reportes menos, lo que representa una disminución del 32,3 %.

Finalmente, el hurto a residencias demuestra una reducción del 22.3% pasando de 1.012 casos en 2025 a 786 en 2026, con 226 hechos menos.