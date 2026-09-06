Continúa la emergencia por incendios en Cundinamarca en este mes de septiembre
Pacho, Bojacá, Caparrapí y Albán son los municipios afectados.
Cundinamarca
Han corrido seis días del mes de septiembre y Cundinamarca continúa en emergencia por la temporada seca y los incendios. En las últimas horas, el gobernador, Jorge Emilio Rey, informó que se estaban atendiendo seis incendios forestales en los municipios de Pacho, Bojacá, Caparrapí y Albán.
“Los cuerpos de Bomberos de Cundinamarca están desplegados en los puntos afectados y, donde ha sido necesario, la comunidad también se ha sumado a las labores”, señaló el mandatario cundinamarqués.
En horas de la tarde, el incendio en Pacho alcanzaba el 70% de control; mientras que las autoridades contienen las conflagraciones en Bojacá y Caparrapí para evitar su propagación. En Albán, se están evaluando las afectaciones de las llamas y su magnitud.
La Unidad de Gestión de Riesgo de Cundinamarca está en comunicación con los municipios afectados para monitorear la evolución de cada emergencia y movilizar los recursos necesario en cada territorio.
En el más reciente informe de Bomberos Cundinamarca, se reportaron afectaciones de aproximadamente 7 hectáreas debido a los recientes incendios.
La emergencia continúa en el departamento, luego de que agosto fuera el mes más crítico con más de 2.100 hectáreas afectadas debido a los 262 incendios forestales que se presentaron en 50 municipios.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....