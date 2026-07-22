¿Por qué protestan sindicatos de la UNP en Bogotá?: armaron campamento frente a la entidad
“Estamos preparados para quedarnos hasta 15 días acá si es necesario, hasta que termine este gobierno”, señaló un presidente sindical.
Bogotá D.C
Desde la madrugada de este martes 21 de julio, al menos 300 sindicalistas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) amanecieron frente a la sede de la entidad en Bogotá.
Los funcionarios armaron sus carpas y cerraron la vía en forma de protesta, pues indican que se están presentando irregularidades en la UNP.
Fernando Moreno es el presidente de uno de los sindicatos de la entidad y habló con Caracol Radio sobre los motivos de su manifestación.
“Hemos solicitado varias veces al director de la UNP que lleguemos a un diálogo entre las organizaciones sindicales y él sobre qué va hacer con la contratación de mil personas que quieren implementar de planta. No hemos tenido respuesta”, señaló.
De acuerdo con Moreno las personas que ingresarían a la entidad a pocos días de que se termine el gobierno del presidente Gustavo Petro serían seleccionadas “a dedo”.
Señaló además que se quedarán frente a las instalaciones todo el día hasta llegar a un acuerdo. “Estamos preparados para quedarnos hasta 15 días acá si es necesario, hasta que termine este gobierno”.
A las 4 de la tarde se instaló una mesa de diálogo entre las organizaciones sindicales y los voceros de la UNP y se espera que puedan alcanzar algún acuerdo.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....