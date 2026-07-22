¿Por qué protestan sindicatos de la UNP en Bogotá?: armaron campamento frente a la entidad

Bogotá D.C

Desde la madrugada de este martes 21 de julio, al menos 300 sindicalistas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) amanecieron frente a la sede de la entidad en Bogotá.

Los funcionarios armaron sus carpas y cerraron la vía en forma de protesta, pues indican que se están presentando irregularidades en la UNP.

Fernando Moreno es el presidente de uno de los sindicatos de la entidad y habló con Caracol Radio sobre los motivos de su manifestación.

“Hemos solicitado varias veces al director de la UNP que lleguemos a un diálogo entre las organizaciones sindicales y él sobre qué va hacer con la contratación de mil personas que quieren implementar de planta. No hemos tenido respuesta”, señaló.

De acuerdo con Moreno las personas que ingresarían a la entidad a pocos días de que se termine el gobierno del presidente Gustavo Petro serían seleccionadas “a dedo”.

Señaló además que se quedarán frente a las instalaciones todo el día hasta llegar a un acuerdo. “Estamos preparados para quedarnos hasta 15 días acá si es necesario, hasta que termine este gobierno”.

A las 4 de la tarde se instaló una mesa de diálogo entre las organizaciones sindicales y los voceros de la UNP y se espera que puedan alcanzar algún acuerdo.