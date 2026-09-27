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27 sep 2026 Actualizado 22:02

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Bogotá

Dos mujeres fueron capturadas tras presunta agresión a guarda de TransMilenio

Las señaladas fueron detenidas en flagrancia por el presunto delito de lesiones personales, luego de un altercado registrado en la estación Avenida Chile, en Bogotá.

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Dos mujeres fueron capturadas en flagrancia por la Policía Nacional, señaladas de agredir físicamente a una guarda de seguridad de TransMilenio en medio de un altercado registrado en la estación Avenida Chile, en la localidad de Barrios Unidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los uniformados del Grupo de Transporte Masivo acudieron al lugar después de escuchar voces de auxilio relacionadas con una alteración del orden público.

¿Qué ocurrió?

Según la Policía, las dos mujeres habrían agredido a la funcionaria luego de que esta interviniera ante una presunta evasión del pago del pasaje.

Las señaladas fueron capturadas en el lugar y se les materializaron sus derechos como personas detenidas. Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad competente para su proceso de judicialización por el presunto delito de lesiones personales.

1.498 capturas en lo corrido del año

La Policía informó que, durante lo corrido de 2026, el Grupo de Transporte Masivo ha realizado 1.498 capturas en flagrancia por diferentes delitos dentro del sistema.

Las autoridades reiteraron el llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo y recordaron que cualquier hecho de intolerancia o irregularidad puede ser reportado a la línea 123 o al CAI más cercano.

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