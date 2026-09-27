¿Cuál es el trazado y MAPA de la segunda línea del metro de Bogotá? Atravesaría 4 localidades. Crédito: X: @MetroBogota

A comienzos de septiembre de 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció un nuevo avance en camino hacia la construcción de la segunda línea del metro.

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Según el mandatario, tras el cierre del plazo para recibir las solicitudes de precalificación para el contrato, tres grupos se presentaron para llevar a cabo la obra: dos europeos y uno chino.

De esta manera, la Alcaldía anunció el inicio de la evaluación de las capacidades técnicas, financieras y jurídicas de los proponentes, quienes, en caso de cumplir con los requisitos, podrán presentar sus propuestas para la construcción y operación de la segunda línea del metro de Bogotá.

¿Qué localidades recorre la segunda línea del metro de Bogotá?

La segunda línea del metro de Bogotá constará de 15,5 kilómetros, conectando el sector de la Calle 72 en Chapinero con Fontanar del Río, en Suba.

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En ese orden de ideas, las localidades que recorre la segunda línea en su trazado son las siguientes:

Chapinero: Desde su inicio en la calle 7 con avenida Caracas, donde conecta con la línea 1.

Desde su inicio en la calle 7 con avenida Caracas, donde conecta con la línea 1. Barrios Unidos: Por la calle 7 hacia el occidente.

Por la calle 7 hacia el occidente. Engativá: En su recorrido al occidente, cruzando las avenidas Boyacá y Ciudad de Cali.

En su recorrido al occidente, cruzando las avenidas Boyacá y Ciudad de Cali. Suba: A través de la avenida Ciudad de Cali hasta el sector de Fontanar del Río, donde quedará ubicado el patiotaller.

Segunda línea del metro de Bogotá: ¿Qué estaciones tendrá?

La empresa Metro de Bogotá informó que la segunda línea de la megaobra incluye la construcción de un patio taller y 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y una elevada.

Las estaciones de la segunda línea del Metro de Bogotá serán las siguientes:

Calle 72 con Av. Caracas Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 90 Av. Ciudad de Cali con Carrera 93 ALO con Calle 129 D ALO con Calle 139 Av. Calle 145 con carrera 141 B

La empresa señaló que se estima que el tiempo estimado del recorrido entre la primera estación, en la Calle 72 con Avenida Caracas, hasta la última en el barrio Fontanar del Río, sea de aproximadamente 20 minutos.

Este es el mapa de la segunda línea del Metro de Bogotá:

Mapa de la primera y segunda línea del metro de Bogotá. Crédito: Metro de Bogotá/Grok / � Ampliar Mapa de la primera y segunda línea del metro de Bogotá. Crédito: Metro de Bogotá/Grok / � Cerrar

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