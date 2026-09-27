Maltrato animal: Fiscalía reporta una imputación y dos condenas por casos en tres departamentos
Los procesos corresponden a hechos ocurridos en Soacha, Quimbaya y Flandes. Los casos incluyen la muerte de dos gatas, agresiones sexuales contra un perro y la muerte de un canino tras un procedimiento veterinario irregular.
Colombia
La Fiscalía General de la Nación reportó una imputación y dos condenas por casos de maltrato animal registrados en Soacha (Cundinamarca), Quimbaya (Quindío) y Flandes (Tolima).
En Soacha, un hombre fue imputado por violencia intrafamiliar agravada y muerte animal agravada, luego de que, según la investigación, dos gatas murieran durante un episodio de violencia con su compañera sentimental. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Condenas en Quindío y Tolima
En Quimbaya, la Fiscalía obtuvo una condena de 15 meses de prisión contra un hombre por actos sexuales contra un perro. La sentencia también contempla una multa y una inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con animales.
En Flandes, otro hombre fue condenado a 12 meses de prisión por la muerte de un canino. De acuerdo con la investigación, habría suministrado al animal medicamentos destinados al tratamiento de bovinos y posteriormente realizado un procedimiento de eutanasia con sustancias no permitidas.