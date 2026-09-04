TransMicable de San Cristóbal ya tiene operador en Bogotá: ¿cuál es la empresa contratista?

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se se logró adjudicar el contrato de operación del TransMicable de San Cristóbal , una megaobra que se encuentra en el 93,65% de avance. Con esta noticia se ratifica el buen paso con el que avanza el proyecto de movilidad, que se espera comience a funcionar a finales de este año.

“Gracias a que se trató de un proceso con múltiples proponente, logramos un ahorro de más del 20% en el contrato, lo que representa cerca de 80 mil millones de pesos en 10 años para la ciudad”, celebró Galán.

TransMilenio confirmó que Promesa de Sociedad Futura mi Cable San Cristóbal será el operador del nuevo TransMicable de San Cristóbal durante los próximos 10 años y cuatro meses, por un valor aproximado de $390.000 millones de pesos.

Esta empresa es nacional y extranjera, y trae al país la experiencia en la operación del sistema de cable aéreo más grande del mundo: el de La Paz, en Bolivia.

En el informe definitivo, el comité evaluador concluyó que Promesa de Sociedad Futura Mi Cable San Cristóbal, conformada por Empresa Operadora de Transportes Gran Américas S.A.S.; Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”; e Ingeniería, Tecnología y Conocimiento S.A.S. - Inteckno S.A.S. , cumplió con todos los requisitos de calidad que formuló el proceso de selección y tuvo la oferta económica más competitiva.

“Desde el inicio de este proceso contractual, TRANSMILENIO S.A. aseguró un proceso de competencia abierta y transparente. Prueba de esto es la participación de cinco proponentes de origen nacional y extranjero que confían en TRANSMILENIO S.A. y en Bogotá. Gracias a esta adjudicación, garantizaremos la puesta en operación de TransMiCable con los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad para los vecinos de San Cristóbal ”, aseguró el gerente de TRANSMILENIO S.A., Pedro Mauricio Gutiérrez.

Además de la operación, el contrato contempla un sistema inteligente de gestión con detección automática de velocidades y programación dinámica de las cabinas, lo que permitirá hacer ajustes en función de la demanda mejorando la experiencia de viaje de los usuarios.

Asimismo, se incluye la integración de paneles solares para la operación de las cabinas buscando eficiencia energética y beneficios tributarios que permiten su certificación como autogenerador de energía.

TransMicable de San Cristóbal alcanza el 93% de avance

Este es uno de los proyectos de movilidad más esperados de Bogotá, porque además de beneficiar a más de 400 mil personas que viven en la localidad de San Cristóbal, también va a beneficiar a todos los bogotanos.

El TransMicable llega al 93,65% de ejecución y ya se están realizando las pruebas dinámicas de las cabinas. Las tres estaciones que hacen parte del sistema tienen nombres que fueron escogidos por los mismos habitantes de la localidad.

− Senderos de Altamira

− La Victoria

− 20 de julio.