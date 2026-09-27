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27 sep 2026 Actualizado 22:01

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Bogotá

Cerca de 3.000 personas dieron inicio a la Semana de la Bicicleta y Seguridad Vial en Bogotá

El festival ‘La bici nos integra’ abrió la programación que tendrá más de 30 actividades gratuitas hasta el 3 de octubre.

Ciclovía en Bogotá. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Ciclovía en Bogotá. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Ciclovía en Bogotá. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Cerca de 3.000 personas participaron este domingo en Bogotá en el festival ‘La bici nos integra’, jornada con la que comenzó la programación de la Semana de la Bicicleta y la Semana de la Seguridad Vial.

El encuentro se realizó en el parque El Renacimiento y reunió a ciclistas, familias, niños, bicimensajeros, colectivos y ciudadanos. La jornada incluyó una caravana que salió desde la calle 26 con carrera 50 y diferentes actividades pedagógicas relacionadas con la movilidad segura.

Nuevas herramientas de seguridad vial

Durante el evento, la Secretaría Distrital de Movilidad presentó el Moviparque, una herramienta dirigida a niños y niñas entre los 2 y los 10 años para aprender, mediante el juego, sobre seguridad vial, movilidad sostenible y las diferentes formas de movilizarse por Bogotá.

También fue presentado el primer curso de seguridad vial para ciclistas, que tendrá tres componentes:

  • Teórico: normas, derechos, deberes y prevención de riesgos.
  • Mecánico: revisión y mantenimiento básico de la bicicleta.
  • Práctico: ejercicios de equilibrio, frenado, control y maniobrabilidad.

La programación continuará durante los próximos días con más de 30 actividades gratuitas en distintos puntos de Bogotá, entre ellas espacios culturales, recreativos y pedagógicos.

La Semana de la Bicicleta se extenderá hasta el primero de octubre, mientras que la Semana de la Seguridad Vial irá hasta el 3 de octubre.

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