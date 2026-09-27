Cerca de 3.000 personas dieron inicio a la Semana de la Bicicleta y Seguridad Vial en Bogotá

Colombia

Cerca de 3.000 personas participaron este domingo en Bogotá en el festival ‘La bici nos integra’, jornada con la que comenzó la programación de la Semana de la Bicicleta y la Semana de la Seguridad Vial.

El encuentro se realizó en el parque El Renacimiento y reunió a ciclistas, familias, niños, bicimensajeros, colectivos y ciudadanos. La jornada incluyó una caravana que salió desde la calle 26 con carrera 50 y diferentes actividades pedagógicas relacionadas con la movilidad segura.

Nuevas herramientas de seguridad vial

Durante el evento, la Secretaría Distrital de Movilidad presentó el Moviparque, una herramienta dirigida a niños y niñas entre los 2 y los 10 años para aprender, mediante el juego, sobre seguridad vial, movilidad sostenible y las diferentes formas de movilizarse por Bogotá.

También fue presentado el primer curso de seguridad vial para ciclistas, que tendrá tres componentes:

Teórico: normas, derechos, deberes y prevención de riesgos.

normas, derechos, deberes y prevención de riesgos. Mecánico: revisión y mantenimiento básico de la bicicleta.

revisión y mantenimiento básico de la bicicleta. Práctico: ejercicios de equilibrio, frenado, control y maniobrabilidad.

La programación continuará durante los próximos días con más de 30 actividades gratuitas en distintos puntos de Bogotá, entre ellas espacios culturales, recreativos y pedagógicos.

La Semana de la Bicicleta se extenderá hasta el primero de octubre, mientras que la Semana de la Seguridad Vial irá hasta el 3 de octubre.