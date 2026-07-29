Rolando González propone mesa Nación-Distrito para financiar el Metro y proyectos clave de Bogotá

La propuesta fue presentada mediante una carta enviada al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en la que el concejal solicita una reunión urgente con el gerente especial designado por la Presidencia, la secretaria Distrital de Hacienda y la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá para definir la hoja de ruta de las inversiones prioritarias y garantizar el cumplimiento de los compromisos entre la Nación y el Distrito.

Los 10 proyectos estratégicos que plantea el Concejo de Bogotá

En la comunicación, González propone priorizar diez iniciativas consideradas clave para el desarrollo de la ciudad:

Primera y Segunda Línea del Metro de Bogotá, Regiotram e integración regional.

Troncales alimentadoras del Metro y ampliación de la flota eléctrica de transporte público.

Construcción de multicampus universitarios y ampliación de la cobertura en educación superior.

Mejoramiento de los accesos y principales corredores de ingreso a Bogotá.

Incentivos tributarios para atraer inversión y generar empleo.

Fortalecimiento y ampliación de la infraestructura hospitalaria.

Nueva infraestructura carcelaria y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia para combatir el crimen organizado y el microtráfico.

Proyectos estratégicos de energía y abastecimiento de agua para prevenir nuevos racionamientos.

Ampliación de la vivienda de interés social y prioritario.

Garantizar el suministro de gas para hogares, la industria y el transporte público, reduciendo la incertidumbre tarifaria.

Piden coordinación entre la Nación y el Distrito

El concejal aseguró que 2027 será un año determinante para la ejecución de estas iniciativas y afirmó que es necesario fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y la administración distrital para asegurar los recursos y avanzar en las obras.

“No podemos permitir que Bogotá siga perdiendo oportunidades por falta de coordinación entre la Nación y el Distrito. Que sea el momento para destrabar proyectos, garantizar recursos y acelerar las obras que millones de bogotanos llevan años esperando”, señaló González.

González cuestionó la ejecución del Gobierno saliente

En la carta, el presidente de la Comisión de Hacienda también afirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizó los anuncios sobre la ejecución, situación que, según dijo, retrasó proyectos relacionados con el Metro de Bogotá, las troncales de TransMilenio, la ampliación de la calle 13 y otras iniciativas de infraestructura, energía, gas y educación superior.

Asimismo, reiteró la disposición del Concejo de Bogotá para acompañar el proceso y fortalecer una relación institucional basada en la cooperación y los resultados.