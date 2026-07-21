Centro Comercial Andino se pronuncia tras presuntos hechos de discriminación a pareja homosexual

Bogotá D.C

Este fin de semana se presentó un presunto hecho de discriminación hacia una pareja homosexual en el centro comercial Andino, ubicado en una zona exclusiva del norte de la capital.

Los hechos

La pareja implicada publicó su versión en las redes sociales que se volvió rápidamente viral en pocas horas. De acuerdo con uno de los implicados, ellos estaban comiendo en la plazoleta de comidas del centro comercial y luego decidieron grabar un video besándose para Tik Tok.

“Cuando se nos acerca un vigilante y nos dice que no podemos demostrar ese tipo de afectos en los centros comerciales. Entonces nos dijo que si lo hacíamos que nos iban a sacar del centro comercial”, contó.

Lo que dijo el joven es que su novio le respondió al guarda que si hubiera sido una pareja heterosexual eso no pasaría.

La pareja publicó además un video, que fue grabado por una tercera persona que estaba en el momento, en el que se ve cuando el guardia de seguridad habla con la joven pareja. También publicaron el video besándose que estaban grabando, que querían publicar en Tik Tok.

Esto causó indignación en internet, quienes en su mayoría apoyaron a la pareja homosexual y rechazaron este tipo de discriminación.

Comunicado del centro comercial

El Centro Comercial Andino publicó un comunicado de prensa en el que rechazaron el comportamiento del vigilante.

“Concluimos que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad“.

Indicaron que se pondrán en contacto con la empresa seguridad privada para activar el protocolo correspondiente y además, reforzar las capacitaciones para que el trato hacia las personas sea respetuoso.

“Este episodio no refleja los principios que orientan al Centro comercial Andino ni el compromiso que tenemos con el respeto, la inclusión y la diversidad”, señaló.

El centro comercial aseguró que se puso en contacto con la pareja implicada para pedirles disculpas.

Este es el comunicado

Comunicado del centro comercial ante hecho de discriminación. Foto: suministrada. Ampliar Comunicado del centro comercial ante hecho de discriminación. Foto: suministrada. Cerrar

Distrito se pronunció

La Alcaldía de Bogotá , a través de la Unidad Contra la Discriminación de la Secretaría de Integración Social, conoció este hecho e inmediatamente se hizo cargo para prestar orientación y acompañamiento a los jovenes implicados.

“Actualmente contamos con sus datos de contacto y hemos manifestado nuestra disposición para brindar el acompañamiento correspondiente. Estamos a la espera de su confirmación para avanzar en el proceso de atención, de acuerdo con su decisión y voluntad”.